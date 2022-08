కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై బీజేపీ సీనియర్‌ నేత, ఎమ్మెల్యే ఈశ్వరప్ప సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దేశంలో పీఎఫ్‌ఐ, ఎస్‌డీపీఐ వంటి జాతీయ వ్యతిరేకులకు మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోనే హిందువుల సహనాన్ని పరీక్షించవద్దని, అలుసుగా తీసుకోవద్దని హెచ్చరించారు.

వివరాల ప్రకారం.. కర్నాటకలోని శివమొగ్గలో వీరసావర్కర్‌ ఫ్లెక్సీ వివాదంపై కేఎస్‌ ఈశ్వరప్ప స్పందించారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కేవలం శివమొగ్గ, దక్షిణాదిలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ పీఎఫ్‌ఐ, ఎస్‌డీపీఐ వంటి దేశవ్యతిరేక శక్తులకు మద్దతు ఇస్తున్నది.. ఈ విషయాన్ని నేను సూటిగా చెబుతున్నాను అని షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు. శివమొగ్గలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ముఖ్యమంత్రి బొమ్మై దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు ఈశ్వ‌ర‌ప్ప‌ చెప్పారు.

ఇదిలా ఉండగా.. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా శివమొగ్గలో హిందుత్వ సిద్ధాంతకర్త విడి సావర్కర్ చిత్రంతో కూడిన బ్యానర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో రెండు గ్రూపుల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. ఈ క్ర‌మంలో ప్రేమ్ సింగ్ అనే యువకుడిని కొందరు దుండగులు కత్తితో పొడిచారు. దీంతో శివమొగ్గలో ఉద్రిక్తకర పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా పోలీసులు శివమొగ్గలో భారీగా మోహరించారు.

#WATCH | Karnataka: BJP MLA from Shivamogga, KS Eshwarappa says, "...I am directly saying that not only in Shivamogga, not only in South but across the country in all states it is Congress who is supporting anti-nationalists like PFI, SDPI..." pic.twitter.com/AhCjAiuF5X

