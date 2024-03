ఈడీ సోదాలు.. ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్‌ ఇంటి వద్ద హైటెన్షన్‌

Arvind Kejriwal ED LIVE Updates:

కేజ్రీవాల్‌ ఇంటి వద్ద హైడ్రామా

ఏ క్షణమైనా అరెస్ట్‌

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ ఇంటి దగ్గర హైటెన్షన్‌ నెలకొంది. ఆప్‌ అధినేత నివాసానికి గురువారం సాయంత్రం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు చేరుకున్నారు. సెర్చ్‌ వారెంట్‌తో కేజ్రీవాల్‌ ఇంట్లో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎనిమిది మంది ఈడీ అధికారుల సోదాలు చేస్తున్నారు ఈడీ తనిఖీల నేపథ్యంలో కేజ్రీవాల్‌ ఇంటి వద్ద భారీగా భద్రతా బలగాలు మోహరించారు. సీఎం ఇంటి వద్దకు ఢిల్లీ నార్త్‌​ జోన్‌ డీసీపీ చేరుకున్నారు.

అయితే ఏ క్షణంలోనైనా కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌ అవుతారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆప్‌ మంత్రులు ఒక్కొక్కరూ కేజ్రీవాల్‌ ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. కాగా కవితను అరెస్ట్‌ చేసిన ఈడీ బృందమే కేజ్రీవాల్‌ ఇంట్లోనూ సోదాలు జరుపుతోంది. మరోవైపు ఈడీ సోదాలపై కేజ్రీవాల్‌ లీగట్‌ టీం అటు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఢిల్లీ హైకోర్టు మద్యంతర ఉత్తర్వులను సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్‌ చేసింది.

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bharadwaj arrives at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal.

Enforcement Directorate team has reached Delhi CM Arvind Kejriwal's residence for questioning. pic.twitter.com/ZbRWAEXECj

— ANI (@ANI) March 21, 2024