 కోల్‌కతాలో భూకంపం | Earthquake in Kolkata | Sakshi
కోల్‌కతాలో భూకంపం

Feb 27 2026 1:56 PM | Updated on Feb 27 2026 1:59 PM

Earthquake in Kolkata

కోల్‌కతాలో భూక్రంపణలు సంభవించాయి. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రత 5 గా నమోదైంది. బంగ్లాదేశ్‌ భూకంప కేంద్రం ఈ తీవ్రతను గుర్తించింది. అయితే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

