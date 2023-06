బెంగళూరు: కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు సిటీలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నెదర్లాండ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తిపై స్థానికంగా ఉండే వ్యక్తి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కాగా, దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దాడికి యత్నించిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు తెలిపారు.

వివరాల ప్రకారం.. నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన ట్రావెల్‌ వ్లాగర్‌ పెడ్రో మోటా అనే వ్యక్తికి విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ అక్కడ స్పెషల్‌ ప్లేసెస్‌, అక్కడి అనుభవాలను ఇతరులకు షేర్‌ చేస్తుంటాడు. అంతేకాకుండా ప్రఖ్యాత నగరాలు, పర్యాటక కేంద్రాల్లో పర్యటిస్తూ అక్కడి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, ప్రజల ఆచార వ్యవహారాలను వీడియోలు తీస్తూ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్‌పైనా స్పెషల్‌ వీడియోలు చేస్తాడు.

అయితే, పెడ్రో మోటా గత కొద్దిరోజులుగా కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉంటూ అక్కడున్న ప్రదేశాలను వీడియోలు తీస్తూ తన అనుభవాలను షేర్‌ చేసుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఓ వీడియోను చిత్రీకరించే సమయంలో అతనిపై స్థానికంగా ఉండే ఓ వ్యక్తి దాడికి ప్రయత్నించాడు. చెయ్యి పట్టుకుని గట్టిగా లాగాడు. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలంటూ బెదిరించాడు. దీంతో, షాకైన పెట్రో మోటా తనను వదిలేయాలని రిక్వెస్ట్‌ చేశాడు. ఇదంతా తన వీడియోలో రికార్డు అ‍య్యింది. ఇక, ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో పోలీసులు స్పందించారు. దాడికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసినట్టు తెలిపారు. పోలీస్ యాక్ట్ సెక్షన్ 92 కింద కేసు పెట్టినట్లు బెంగళూరు వెస్ట్ డివిజన్ డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ లక్ష్మణ్ తెలిపారు. నిందితుడిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.

Karnataka: Bengaluru Police has arrested the accused Nawab Hayath Sharif under Section 92 for assaulting a Dutch vlogger.

Seems like he had objection against the vlogger greeting everyone with 'Namaste'. pic.twitter.com/8JHKdESZnW

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 12, 2023