గోల్డ్‌ స్మగ్లింగ్‌ కేసులో నటి రన్యారావుకు షాక్‌

సాక్షి,బెంగళూరు: గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసులో నటి రన్యారావుకు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) భారీ షాకిచ్చింది. రన్యారావుతో పాటు మరో ముగ్గురి కలిపి మొత్తంగా రూ.270కోట్లు పెనాల్టీ చెల్లించాలని ఆదేశిస్తూ షోకాజు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో డీఆర్ఐ అధికారులు బంగారం రవాణా చేస్తున్న రన్యారావును అరెస్ట్ చేశారు. ఆమెతో పాటు పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 127.3కేజీల బంగారాన్ని సీజ్ చేశారు. తాజాగా ఇదే కేసులో నటి రూ.102.55 కోట్లు చెల్లించాలని సూచించింది.
బంగారం స్మగ్లింగ్ కేసులో ప్రస్తుతం ఆమె జైలు శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఆమెకు నోటీసులు డీఆర్ఐ నోటీసులు అందించినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు, తాము విధించిన పెనాల్టీ కట్టనిపక్షంలో ఆమె పేరుతో ఉన్న ఆస్తుల్ని జప్తు చేస్తామని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. కాగా,ఈ కేసు విచారణ కర్ణాటక హైకోర్టులో కొనసాగుతుండగా.. తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్ 11న జరగనుంది.
తరుణ్ కొండూరు రాజు అక్రమంగా 72.6 కిలోల బంగారం రవాణా చేసినట్లు తేలడంతో డీఆర్ఐ అతనికి రూ.62కోట్లు,సాహిల్ జైన్,భరత్ జైన్ ఇద్దరూ 63.61 కిలోల బంగారం అక్రమ రవాణాకు చేసినట్లు గుర్తించారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.53 కోట్ల జరిమానా విధించారు. అందుకు సంబంధించి 2,500 పేజీలకు పైగా ఆధారాలు సమర్పించి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. కస్టమ్స్ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల ప్రకారం విచారణ ప్రారంభం కాగా.. అభియోగాలు త్వరలోనే నమోదు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు