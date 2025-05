నడిరోడ్డులో.. పగలురాత్రి తేడాల్లేకుండా సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఘటనలెన్నో ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్నాయి. మీడియా, సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కారణంగా అవి వైరలూ అవుతున్నాయి. మొన్నీమధ్యే మధ్యప్రదేశ్‌లో ఓ నేత రోడ్డు మీదే ఓ మహిళతో నగ్నంగా శృంగారం జరిపి కటకటాల పాలయ్యాడు. తాజాగా కర్ణాటకలో కదిలే కారులో రెచ్చిపోయింది ఓ జంట.

బెంగళూరుకు చెందిన ఓ జంట మే 27వ తేదీన కోరమంగళలో డిన్నర్‌ చేసింది. ఆపై కారులో వెళ్తూ.. సన్‌రూఫ్‌ నుంచి బయటకు వచ్చి రొమాన్స్‌ చేయసాగింది. దారినపోయే వాహనదారులు ఆ తతంగం అంతా రికార్డు చేశారు. అయితే.. Karnataka Portfolio అనే ఎక్స్‌ పేజీ ఆ వీడియోను హైలైట్‌ చేస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఇలాంటి జుగుప్సాకరమైన చేష్టలు ప్రజలకు ఇబ్బందికరమైనవని, కారులో ఉన్నవాళ్లతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలను సైతం ఇబ్బందుల్లోకి నెడతాయని పేర్కొంది.

Sunroof Shenanigans: Public Road Becomes Private Bedroom for Bengaluru Couple



What is truly happening to people these days? In yet another bizarre and concerning incident, a young couple was caught on camera engaging in highly inappropriate behavior through the sunroof of a… pic.twitter.com/p8bt7r1WX7

