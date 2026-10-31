 లక్సెంబర్గ్‌లో చండీగఢ్ కుర్చీల వేలం.. కేసు నమోదుకు విజ్ఞప్తి! | Chandigarh Heritage Chairs Listed for Auction in Luxembourg FIR Sought | Sakshi
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లక్సెంబర్గ్‌లో చండీగఢ్ కుర్చీల వేలం.. కేసు నమోదుకు విజ్ఞప్తి!

Oct 31 2026 1:21 PM | Updated on Oct 31 2026 1:31 PM

Chandigarh Heritage Chairs Listed for Auction in Luxembourg FIR Sought

చండీగఢ్‌: చండీగఢ్‌కు చెందిన చారిత్రక వారసత్వ సంపద విదేశాల్లో వేలానికి రావడం కలకలం రేపుతోంది. ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్ పియరీ జెన్నెరెట్ తయారు చేసిన రెండు టేకు కలప కుర్చీలు లక్సెంబర్గ్‌లోని లక్స్-ఆక్షన్ సంస్థ వేలానికి సిద్ధం చేసింది. ఈ కుర్చీలు చండీగఢ్‌లోని కిసాన్ భవన్‌కు చెందినవై ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వాటి వేలాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని, ఈ వ్యవహారంపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తులు అందాయి.

సుమారు 1955 నాటివిగా భావిస్తున్న ఈ రెండు టేకు కలప కుర్చీలను ‘ఆఫీస్ కేన్ ఛైర్స్’ పేరుతో వేలానికి ఉంచారు. లాట్ నంబర్ 88, రిఫరెన్స్ నంబర్ LXA-ZB-7209 కింద వీటిని జాబితా చేశారు. వీటి విలువను 8,000 నుంచి 10,000 యూరోలుగా అంచనా వేశారు. ఈ కుర్చీలపై పంజాబీ భాషలో అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయని అజయ్ పాల్ జగ్గా వెల్లడించారు. ఈ గుర్తులు కుర్చీలకు కిసాన్ భవన్‌తో సంబంధం ఉందనే అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని వాటి అసలు యాజమాన్యాన్ని, చరిత్రను నిర్ధారించాలని కోరారు.

యూటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ సభ్యుడైన అజయ్ పాల్ జగ్గా.. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్‌తో పాటు కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక శాఖల కార్యదర్శులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కుర్చీల వేలాన్ని నిలిపివేయడంతో పాటు పోలీసు దర్యాప్తు చేపట్టి ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరారు. వేలం సంస్థను సంప్రదించి విక్రయాన్ని నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

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