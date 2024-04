మహానదిలో పడవ బోల్తా.. నలుగురి మృతి

భువనేశ్వర్‌: ఒడిశాలో ఘోర పడవ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఝర్సుగూడ జిల్లాలోని మహానదిలో పడవ బొల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా, ఏడుగురు గల్లంతయ్యారు. బర్‌గఢ్ జిల్లా బందుపాలి ప్రాంతం నుంచి ప్రయాణికులతో వస్తున్న పడవ మార్గమధ్యంలో జర్సుగూడలోని శారదా ఘాట్ దగ్గర బోటు బోల్తా పడింది. నది దాటుతుండగా పడవలో నీరు చేరడంతో పడవ పల్టీ కొట్టింది.

#WATCH | Jharsuguda, Odisha: Visuals of rescue and search operation that is underway after a boat capsized in Mahanadi River, yesterday evening.

One dead, 7 missing and 48 people rescued so far. pic.twitter.com/Ha25Tnm2QE

— ANI (@ANI) April 20, 2024