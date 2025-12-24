 సొసైటీ అంకుల్స్‌.. ఇలాంటి వాళ్లతో కొంచెం జాగ్రత్త! | Bengaluru RWA Incident Case Details | Sakshi
సొసైటీ అంకుల్స్‌.. ఇలాంటి వాళ్లతో కొంచెం జాగ్రత్త!

Dec 24 2025 4:13 PM | Updated on Dec 24 2025 4:22 PM

Bengaluru RWA Incident Case Details

ఇది ఏఐ ఆధారిత ప్రతీకాత్మక చిత్రం

రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు(RWAలు).. ఒక్కోసారి హద్దు మీరి ప్రవర్తిస్తుంటాయి. రూల్స్‌ రెగ్యులేషన్స్‌ మాత్రమే కాదు.. మోరల్‌ పోలీసింగ్‌ పేరుతో వ్యక్తిగత విషయాల్లోనూ జోక్యం చేసుకుంటూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటాయి. అప్పుడప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్న ఘటనలు చూస్తున్నదే. అయితే నిజంగా వాళ్లకు అలాంటి అధికారాలు ఉంటాయా?.. 

ఆ యువతి ఒంటరిగా ఉంటోంది. తన ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్‌ని పిలిచి ప్లాట్‌లో పార్టీ చేసుకుంది. ఆ సమయంలో చుట్టపక్కలవాళ్లకూ ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కాలేదు. కానీ, అసోషియేషన్‌ పెద్దల దృష్టికి ఆ విషయం వచ్చింది. దీంతో.. నేరుగా వాళ్లు ఆమె ఉంటున్న ప్లాట్‌లోకి వెళ్లారు. అర్థరాత్రిళ్లు ఈ పార్టీలు ఏంటి? అని ఆమెను మందలిస్తూ నేరుగా అపార్ట్‌మెంట్‌లోకి వెళ్లి తనిఖీలు చేశారు. అయితే.. 

ఆమె అస్సలు తగ్గలేదు. ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్‌ లేకుండా జరిగే పార్టీకి అభ్యంతరాలేంటని వాళ్లతో వాదించింది. తన ప్లాట్‌లోకి.. తన ఫ్రెండ్స్‌ను ఆహ్వానించడానికి తనకు హక్కు లేదా? అని నిలదీసింది. కాసేపటికి పోలీసులు సీన్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.  బ్యాచిలర్స్‌ పార్టీలకు అనుమతుల్లేవని.. చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. పార్టీ పేరుతో మద్యం, సిగరెట్లు.. ఆ పెద్దలు చెప్పిన విషయాన్నే పోలీసులు ఆమె వద్ద ప్రస్తావించారు. ఆమె మాత్రం సమయస్పూర్తిని ప్రదర్శించింది. తన ఇంట్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని తెచ్చి పోలీసుల ముందు ఉంచింది. అందులో ఎలాంటి తప్పూ కనిపించలేదు. దీంతో పోలీసులు సైలెంట్‌గా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే.. 

ఈ వ్యవహారం ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు. అత్యవసరంగా సొసైటీ మీటింగ్‌ పెట్టించింది. అర్ధరాత్రిళ్లు తన అనుమతి లేకుండా ఇంట్లోకి చొరబడడం.. తనకు ఎదురైన వేధింపులు, బెదిరింపులను ఆ మీటింగ్‌లో ప్రస్తావించింది. చేసేది లేక.. ఆ సభ్యుల్ని బోర్డ్‌ నుంచి తొలగించారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.20 వేల జరిమానా విధించారు. సదరు యువతిని రాతపూర్వకంగా వాళ్లతో క్షమాపణ చెప్పించారు. ఇది ఇక్కడితోనే ఆగిపోలేదు.. 

రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ల (RWA) అడ్డగోలు అధికారాలను సవాల్‌ చేస్తూ ఓ పిటిషన్‌ వేసింది. తనకు జరిగిన మానసిక వేదనకు, తన  ప్రతిష్ఠకు జరిగిన నష్టానికి గానూ లీగల్ నోటీసులు పంపింది. ఏకంగా రూ.62 లక్షలు పరిహారం ఇప్పించాలని దావాలో కోరింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి జోక్యాలు తన విషయంలో కలగకుండా ఆదేశాలివ్వాలని కోర్టును కోరింది. కర్ణాటకలో ఈ ఘటన జరిగింది. సదరు యువతి పిటిషన్‌పై విచారణ జరుగుతోంది. చూద్దాం.. ఎలాంటి తీర్పు వస్తుందో?.. 

