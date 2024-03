ఉత్తరాఖండ్‌లో కాంగ్రెస్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. బద్రీనాథ్‌ నియోజకవర్గ సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే రాజేంద్ర భండారీ పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఇవాళ (ఆదివారం) బీజేపీలో చేరారు. ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం పుష్కర్‌ సింగ్‌ ధామీ, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ సమక్షంలో ఢిల్లీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బీజేపీలో చేరారు.

బీజేపీలో చేరిన తరువాత రాజేంద్ర భండారీ మాట్లాడుతూ.. ప్రధాని మోదీ సమర్ధవంతమైన నాయకత్వంపై విశ్వాసం ఉందన్నారు. మోదీ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తీరు చాలా గొప్పగా ఉందని కొనియాడారు. తప్పకుండా ప్రధాని అడుగుజాడల్లో నడుస్తామని, బీజేపీని గెలిపిస్తామని అన్నారు.

రాజేంద్ర భండారీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు రాజీనామా చేశారనే విషయం వెల్లడించలేదు. కేవలం ఏక వాక్యంలో రాజీనామా లేఖ రాసి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునికి పంపించినట్లు తెలుస్తోంది. భండారీ మూడు పర్యాయాలు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా, రాష్ట్ర మాజీ మంత్రిగా పనిచేసారు.

#WATCH | Former Congress leader and MLA from Badrinath assembly, Rajendra Bhandari joins BJP in the presence of Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami and Union Minister Piyush Goyal, in Delhi. pic.twitter.com/OaBMmP657Z

— ANI (@ANI) March 17, 2024