కళాశాలలకు మహర్దశ
కోస్గి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యారంగ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. విద్యా విధానంలో ఎన్నో నూతన విధానాలు అమలు చేస్తూ కార్పొరేట్ స్థాయిలో ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తున్న నిధుల వినియోగంలో తల్లిదండ్రులను భాగస్వామ్యులను చేసింది. పాఠశాలల్లో అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలు విజయవంతం కావడంతో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోనూ కమిటీల ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కార్పొరేట్ కళాశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా అమ్మ ఆదర్శ కమిటీల ఏర్పాటు పేరుతో నూతన విధానం అమలు చేస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ఉన్నత అధికారులు జూనియర్ కళాశాలల్లో కమిటీల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నూతన విధానంలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలకు మంజూరైన నిధులను వినియోగించాలంటే తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యం ఉన్న అమ్మ ఆదర్శ కమిటీల తీర్మాణమే కీలకంగా మారనుంది.
నిధులు మంజూరు
పదేళ్లుగా నిధులు లేక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు నీరసించాయి. సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాయి. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యారంగ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో గతేడాది ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అత్యాధునిక సైన్స్ ల్యాబ్లు, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలిచ్చి నిధులు మంజూరు చేసింది. తాజాగా కళాశాల భవనాల మరమ్మతులు, మౌళిక వసతుల కల్పనకు గత నెలలో నిధులు మంజూరు చేసింది. జిల్లాకు సంబంధించి రూ.1.37 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
త్వరలో పనులు ప్రారంభం
జిల్లాలో 13 మండలాల పరిధిలో మొత్తం 10 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు, 25 సెక్టార్ కళాశాలలున్నాయి. వీటిలో 8 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో మౌళిక వసతుల ఏర్పాటుకు రూ.1.37 కోట్లు నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఈ నిధులతో శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాల ఫ్లోరింగ్, విద్యుదీకరణ, భవనాలకు రంగులు, గ్రీన్ బోర్డులు, తాగునీటి వసతి, తరగతి గదుల అభివృద్ధి, ఇతర అవసరమైన మౌళి క వసతుల ఏర్పాటుకు సంబందించిన తదితర పనులు చేపట్టనున్నారు. నిధులు మంజూరైన కళాశాలల్లో అమ్మ ఆదర్శ కమిటీల ఏర్పాటు తర్వాత ఆయా కళాశాలల అవసరాల మేరకు కమి టీల ఆధ్వర్యంలో పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.
కమిటీల తీర్మాణమే కీలకం
కళాశాలల్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న కమిటీల్లో చైర్పర్సన్గా (మహిళా సంఘం ప్రతినిధి), కన్వీనర్గా (ప్రిన్సిపాల్), మిగతా ఆరుగురు సభ్యులుగా (విద్యార్థుల తల్లులు, అధ్యాపకులు) ఉంటారు. జూనియర్ కళాశాలలకు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసే నిధుల వినియోగానికి అమ్మ ఆదర్శ కమిటీల తీర్మాణమే కీలకంగా మారనుంది. చేపట్టాల్సిన పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో గుర్తించిన తర్వాత కమిటీలో చర్చించి ఆమోదించాలి. కమిటీ ఆమోదం తర్వాతనే పనులు ప్రారంభించాలి. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసే నిధులను సైతం కమిటీ చైర్ పర్సన్, కన్వీనర్కు సంబందించిన ఉమ్మడి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. నిధులను విత్డ్రా చేయాలన్న ఇద్దరి సంతకం అవసరం ఉంటుంది. కళాశాలల్లో తల్లిదండ్రుల సమావేశాలు నిర్వహించి కమిటీల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు జిల్లా ఇంటర్ విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలకు రూ.1.37 కోట్లు మంజూరు
భవనాల మరమ్మతు, మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు
కళాశాలల్లోనూ అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలు.. నిధుల వినియోగంలో కీలకపాత్ర
జిల్లాలో 8 కళాశాలల్లో కమిటీల ఏర్పాటుకు చర్యలు