సీపీఎస్ రద్దు చేసే వరకు ఉద్యమం
నారాయణపేట రూరల్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల పాలిట శాపంగా మారిన కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం రద్దు చేసే వరకు పోరాటం ఆగదని పీఆర్టీయూ టీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు యాద్గిర్ జనార్దన్రెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన సంఘం జిల్లా ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. సీపీఎస్తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని.. పాత పింఛన్ విధానం అమలు చేసే వరకు సంఘం పోరాటం చేస్తోందని ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని, సీపీఎస్ రద్దు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. సోమవారం సంఘం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో చేపడుతున్న మహాధర్నాకు ఉపాధ్యాయులు అధికసంఖ్యలో తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. అంతకుముందు ధర్నాకు సంబంధించిన వాల్పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. సమావేశంలో జిల్లా కార్యదర్శి వెంకట్రెడ్డి, గౌరవ అధ్యక్షుడు తిరుపతి, నాయకులు రఘువీర్, జనార్దన్, సత్యనారాయణరెడ్డి, రమేష్, గోవర్ధన్, నర్సింహారెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, నర్సింగ్రావు, విశ్వనాథ్, బాలాజీ, వెంకటప్ప, అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘రాహుల్ తీరు సరికాదు’
నారాయణపేట: బిహార్ పర్యటనలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ప్రధాని మోదీ తల్లిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని బీజేపీ రాష్ట్ర సీనియర్ నేత నాగూరావు నామాజీ అన్నారు. ఆదివారం జిల్లాకేంద్రంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నాటి నుంచి నేటి వరకు కాంగ్రెస్పార్టీ నాయకులకు దేశంపై ఎలాంటి అభిమానం లేదన్నారు. రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేని ప్రధాని తల్లిని రాహుల్ ధూషించడంపై మండిపడ్డారు. తల్లిదండ్రులు, దేశాన్ని గౌరవించనివారు కాలగర్భంలో కలిసిపోయారన్నారు. ఇప్పటికై నా నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడాలని.. లేకపోతే దేశ ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సత్యయాదవ్, రాష్ట్ర నాయకుడు కెంచె శ్రీనివాసులు, పట్టణ అధ్యక్షుడు పి.వినోద్కుమార్, మండల అధ్యక్షుడు జ్యోతి, నాయకులు కృష్ణ, సత్య రఘుపాల్, రమేష్, లప్ప అశోక్, వై.నారాయణరెడ్డి, గోపాల్ యాదవ్, నక్క నారాయణ పాల్గొన్నారు.
వాలీబాల్ క్రీడాభివృద్ధికి కృషి
నారాయణపేట: జిల్లాలో వాలీబాల్ క్రీడాభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని వాలీబాల్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వార్ల విజయ్కుమార్ అన్నారు. ఆదివారం స్థానిక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో జిల్లా వాలీబాల్ అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిల్లా కార్యవర్గాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ప్రధాన కార్యదర్శిగా దామోదర్రెడ్డి, కోశాధికారిగా రఘు ఎన్నికయ్యారు. పరిశీలకులుగా హనీఫ్, వీరయ్య వ్యవహరించారు. సమావేశంలో డీవైఎస్ఓ వెంకటేష్శెట్టి, పీఈటీలు వెంకటప్ప, బాలరాజు, సాయినాథ్, అనంతసేన, మహేష్, అతిక్, శ్రీనివాస్, అమరీష్, జగదీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.