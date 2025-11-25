 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయించండి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయించండి

Nov 25 2025 10:51 AM | Updated on Nov 25 2025 10:51 AM

కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయించండి

కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయించండి

‘రైతన్నా..మీకోసం’లో

ఏఓను నిలదీసిన రైతులు

జూపాడుబంగ్లా: మీరేమి చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు సార్‌.. తొందరగా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయించి గిట్టుబాటు ధర లభించేలా చూడాలని రైతులు ఏఓ కృష్ణారెడ్డిని నిలదీశారు. చంద్రబాబు సర్కార్‌ సోమవారం నుంచి ‘రైతన్నా.. మీ కోసం’ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగా ఏఓ కృష్ణారెడ్డి మండలంలోని తర్తూరు, మండ్లెం, తంగడంచ, తాటిపాడు, 80బన్నూరు గ్రామాల్లో ఆయా గ్రామసచివాలయాల సిబ్బందితో రైతులను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు కల్పించుకొని చంద్రబాబు సర్కార్‌ వచ్చాక రైతులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని, ఖరీఫ్‌ పంటలు వేసినప్పటి నుంచి అధికవర్షాలు కురిసి పంటలు నష్టపోయినా పైసా నష్టపరిహారం మంజూరుకాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్వింటాకు రూ.2,400 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఆమేరకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసి ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన దాఖలాల్లేవన్నారు. వ్యాపారులు కుమ్మకై ్క క్వింటాకు కేవలం రూ.1,700 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారని వాపోయారు. అధికవర్షాలతో దిగుబడులు తగ్గగా గిట్టుబాటు ధరలేక పంటల కోసం చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలని రైతులు అధికారులను నిలదీశారు. రైతులకు ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాని అధికారులు పాంప్లెట్‌లు పంపిణీ చేసి వెనుతిరగడం గమనార్హం. అధికారులు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి రైతుల నుంచి స్పందన కరువైంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

photo 2

ధ్వజారోహణం..దివ్య కాంతులతో వెలిగిపోతున్న అయోధ్య (ఫొటోలు)

photo 3

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 4

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం

Video

View all
Magazine Story on Russia Ukraine Conflict 1
Video_icon

Russia-Ukraine: యుద్ధం విధ్వంసం నెత్తురోడుతున్న ఉక్రెయిన్
Drunken Man Funny Video in AP 2
Video_icon

Viral Video: ఏం తాగావు బ్రో..!
Farmer Protest In MRO Office For Land 3
Video_icon

MRO ఆఫీసు గడపకు అడ్డంగా పడుకున్న రైతు
Cyclone Senyar Approaching AP Heavy Rainfall Alert 4
Video_icon

AP: ముంచుకొస్తున్న వాయుగుండం 48 గంటల్లో పెను తుఫానుగా..
Excise CI Lakshmi Durgaiah Audio Leak Viral 5
Video_icon

తప్పుడు కేసు పెడుతున్నా..! క్షమించండి.. బాబు బండారం బట్టబయలు చేసిన సీఐ
Advertisement
 