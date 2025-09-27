 ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి | - | Sakshi
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

Sep 27 2025 6:40 AM | Updated on Sep 27 2025 6:40 AM

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

నేడు దేవరగట్టులో కంకణ ధారణ

నంద్యాల: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు దాటే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఎస్పీ సునిల్‌షేరాన్‌ సూచించారు. భారీ వర్షాలతో ఆపదలు, అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైతే వెంటనే 112కు ప్రజలు కాల్‌ చేయాలని కోరారు. స్థానిక పోలీసు కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఆయన మాట్లాడారు. నంద్యాల జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ఉన్న నేపథ్యంలో జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. పోలీసు హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరుగా ఉన్న డయల్‌ 100కు బదులు హెల్ప్‌లైన్‌ నం.112గా ప్రభుత్వం మార్చడమైందన్నారు. గ్రామీణ ప్రజలతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఉద్ధృతంగా ప్రవహించిన కాల్వలు, నదుల వద్దకు పిల్లలను వెళ్లనివ్వవద్దంటూ సంబంధిత తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు పోలీసులు నిర్వహించాలన్నారు.

పోలీసు స్టేషన్‌ తనిఖీ

డోన్‌ టౌన్‌: పట్టణ పోలీసు స్టేషన్‌ను శుక్రవారంఎస్పీ సునిల్‌షేరాన్‌ శుక్రవారం తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్‌లో పలు రికార్డులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వెంట డోన్‌ డీఎస్పీ శ్రీనివాస, సీఐ ఇంతియాజ్‌బాషా, ఎస్‌ఐ నరేంద్రకుమార్‌ ఉన్నారు.

ఆత్మకూరు ఎఫ్‌ఆర్‌ఓగా ప్రణీత

ఆత్మకూరురూరల్‌: ఆత్మకూరు అటవీ డివిజన్‌ రేంజ్‌ అధికారిగా ప్రణీత శుక్రవారం ఉద్యోగ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆత్మకూరు ఎఫ్‌ఆర్‌ఓగా ఉన్న పట్టాభి బదిలీ కావడంతో వైఎస్సార్‌ జిల్లా ఒంటిమిట్ట అటవీ రేంజ్‌ అధికారిగా ఉన్న ప్రణీత బదిలీపై వచ్చారు. ఆత్మకూరు రేంజ్‌ పరిధిలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ఇటీవల పెచ్చుపెరిగిపోయిన వన్యప్రాణి వేటగాళ్లను అదుపు చేయడంపై , కృష్ణా తీర ప్రాంతంలో గస్తీ పెంపు వంటి విషయాలపై శ్రద్ధ చూపుతామని ఆమె ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

హొళగుంద: దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా దేవరగట్టులో మాళ మల్లేశ్వరస్వామి కంకణ ధారణ కార్యక్రమం శనివారం జరగనుంది. ఉదయం నెరణికి, నెరణికి తండా, కొత్తపేట గ్రామస్తులు నెరణికి గ్రామం నుంచి మాళ మల్లేశ్వరస్వామి ఉత్సవ విగ్రహాలను దేవరగట్టుకు తీసుకెళ్లి అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరపనున్నారు. అలాగే కొండ పైనున్న మూల విరాట్‌లకు సుప్రభాతసేవ, బండరార్చన, కుంకుమార్చన, అభిషేకాలు, మహా మంగళారతి, అర్చనలతో పాటు ఇతర ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం రాత్రి ఆలయంలోని కంకణకట్టపై నెరణికి పురోహితులు రవిశాస్త్రి మాత మాళమ్మ, మల్లేశ్వరునికి కంకణధారణ నిర్వహించి నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాన్ని చేపడతారు.అనంతరం మల్లేశ్వర ఉత్సవ విగ్రహాన్ని గట్టు కిందకు తెచ్చి కాడసిద్దప్ప మఠంలో ఉంచుతారు. అక్టోబర్‌ 2న విజయదశమి రోజున కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా 3న దైవవాణీ(కార్ణీకం), 4న రథోత్సవం, 5న గొరవయ్యల ఆటలు, గొలుసు తెంపుట, దేవ దాసీల క్రీడోత్సవం, 6న మాళమల్లేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు నెరణికి గ్రామానికి చేరుకుంటాయి.

View all
View all
