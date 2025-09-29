 అతివలకు ఆరోగ్య భరోసా | - | Sakshi
అతివలకు ఆరోగ్య భరోసా

Sep 29 2025 8:47 AM | Updated on Sep 29 2025 8:47 AM

అతివల

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి

స్వస్థ్‌ నారీ, సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించే వైద్య శిబిరాలను మహిళలు, యువతులు, బాలికలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ శిబిరాల్లో ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటారు. రక్త పరీక్ష నిర్వహించి వారికి అవసరమైన మందులను ఉచితంగా అందజేస్తారు.

– పుట్ల శ్రీనివాస్‌, డీఎంహెచ్‌ఓ, నల్లగొండ

నల్లగొండ టౌన్‌: ఒక కుటుంబం శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ఆ ఇంట్లోని మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అంతా చెబుతుంటారు. కానీ, ఈ మధ్యకాలంలో మహిళలు, యువతులు, బాలికలు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారు. వారి ఆరోగ్య పరిరక్షణే లక్ష్యంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జిల్లాలో స్వస్థ్‌ నారీ, సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌ (ఆరోగ్యవంతమైన మహిళ శక్తివంతమైన కుటుంబం) అనే కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలో నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి పీహెచ్‌సీలో మహిళల కోసం ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 17న ప్రారంభమైన ఈ వైద్య శిబిరాలు అక్టోబర్‌ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి వరకు నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 13 వైద్య బృందాలు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి.

ఆరోగ్య పరీక్షలు, అవగాహన..

సాధారణంగా మహిళలు ఆరోగ్య సమస్యలపై ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. దీంతో ఈ వైద్య శిబిరాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, చర్మవ్యాధులు, చెవి, ముక్కు, గొంతు, దంత, రక్తహీనత, సీ్త్ర వ్యాధి సమస్యలు, క్యాన్సర్‌, గుండె, కిషోర బాలికలు, కౌమార దశలో వచ్చే సమస్యలపై ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ వైద్య శిబిరాల్లో గైనకాలజి, ఈఎన్‌టీ, డర్మటాలజి, సైకియాట్రి, జనరల్‌ పిజిషియన్‌, దంత సంబంధిత వైద్యులు అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహించి ఉచితంగా మందులను అందిస్తున్నారు. పౌష్టికాహార ఆవశ్యకతను వివరించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కౌన్సిలింగ్‌ ఇస్తున్నారు. పిల్లలు, గర్భిణులకు వ్యాధి నిరోదక టీకాలు వేస్తున్నారు. క్షయ వ్యాధి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఫ పీహెచ్‌సీల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు

ఫ అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు నిర్వహణ

ఫ అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు..

ఉచితంగా మందులు అందజేత

