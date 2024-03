విజయ్‌ దేవరకొండ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్‌. గీత గోవిందం డైరెక్టర్‌ పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్‌ చేసింది. దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 5న తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్‌ ప్రమోషన్స్‌ కోసం చెన్నై వెళ్లగా అక్కడ విజయ్‌కు పెళ్లి గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి రౌడీ హీరో స్పందిస్తూ.. తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను.

నాకూ పిల్లలు కావాలి కదా.. కాకపోతే ఈ ఏడాది చేసుకోను అని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే తాను చేసుకోబోయేది లవ్‌ మ్యారేజే అని కూడా కన్‌ఫామ్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అభిమానులు.. విజయ్‌- రష్మిక నిజజీవితంలో జోడీ కట్టడం ఖాయమన్నమాట అని మురిసిపోతున్నారు. మరోవైపు రష్మిక.. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ హిట్‌ కావడం పక్కా అంటూ డార్లింగ్స్‌ పరశురామ్‌, విజయ్‌ దేవరకొండకు ఆల్‌ ద బెస్ట్‌ అని ట్వీట్‌ చేసింది. తనకు పార్టీ కావాలని అడగ్గా రౌడీ హీరో క్యూటెస్ట్‌ అంటూ హార్ట్‌ సింబల్‌ జోడించాడు.

