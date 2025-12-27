పేరు మార్చుకున్న ‘వానర’.. ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌

అవినాష్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా ‘వనవీర’. మొన్నటి వరకు ఈ సినిమాకు వానర అనే టైటిల్ ఉండేది. సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం చెప్పడంతో వనవీరగా మార్చారు. ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా జనవరి 1న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సినిమా ట్రైలర్ని రిలీజ్ చేశారు.
‘విజయం లేని ధర్మం.. సైన్యంలేని యుద్ధం ఉండవు. వాళ్లకు కులం లేదు, జాతి లేదు. ధర్మమే వాళ్ల నమ్మకం. ధర్మాయుధం వాళ్ల విధానం'అనే పవర్ఫుల్ డైలాగ్తో ట్రైలర్ ప్రారంభం అయింది. ర్యాలీ కోసం హీరో బైక్ను తీసుకెళ్లిన కార్యకర్తలు, తన బైక్ తనకు తిరిగివ్వాలంటూ హీరో వారి వెంటపడడం. సదరు లీడర్ హీరోను చులకనగా చూడడం, తన బైక్ కోసం హీరో లీడర్కే ఎదురెళ్లడం వంటి అంశాలను టీజర్, ట్రైలర్లో చూపించారు.
నందు నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్గా కనిపించి, ఆకట్టుకున్నాడు. చివరిలో ‘పేరు పక్కన ఎన్ని డిగ్రీలు వచ్చినా పుట్టుక మారదుగా...జాతితక్కువ కొడకా’ అని హీరోని నందు అనడం బట్టి చూస్తే.. ఈ సినిమాలో పొలిటికల్ వార్తో పాటు కులం ప్రస్తావన కూడా ఉండబోతున్నట్లు అర్థమవుతుంది. ఈ టాపిక్కి డివోషనల్ టచ్ ఇచ్చినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.