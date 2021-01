తన స్నేహితురాలు తొలిసారిగా నటిస్తున్న ‘నాట్యం’ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ను మెగా వారి కోడలు ఉపాసన కొణిదెల విడుదల చేశారు. కూచిపూడి డ్యాన్సర్‌ సంధ్యారాజు ఈ మూవీలో లీడ్‌రోల్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌ను శనివారం ఉపాసన విడుదల చేస్తూ.. ‘నా స్నేహితురాలు, కూచిపూడి డ్యాన్సర్ సంధ్యారాజు న‌టిస్తోన్న‌ తొలి సినిమా ఇది.

ఈ మూవీతో సినీరంగంలోకి అడుగుపెడుతున్న నా స్నేహితురాలిని ప్రేక్ష‌కులకు పరిచయం చేస్తున్నాను. ఈ టైటిల్‌ నాకు బాగా నచ్చింది’ అంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో సంధ్యారాజు కూచిపూడి న్యాట్యం చేస్తూ కనిపించారు. దర్శకడుఉ రేవంత్ కోరుకొండ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాకు శ్రవణ్‌ భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇంఉదలో నటులు కమల్‌ కామరాజు, రోహిత్ బెహల్‌లు కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) January 23, 2021