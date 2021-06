వ్యాక్సీన్‌ తీసుకుంటున్న ఈ  స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ ఎవరో గుర్తుపట్టారా?

పై ఫోటోలో వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకుంటున్న వ్యక్తిని గుర్తు పట్టారా? ముక్కు.. మూతుల్ని చూపిస్తే ఎంతోకొంత గుర్తు పట్టొచ్చు కానీ.. మొత్తం చేతులతో మూసేసి గుర్తు పట్టమంటే ఎలా అని అడుగుతారా? సరే మీకోసం ఈ ఫోటోకి సంబంధించి ఒక క్లూ ఇస్తే గుర్తు పట్టగలరేమో చెక్ చేసుకోండి. ఆయనో పెద్ద దర్శకుడు. ఒకే ఒక్క సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యాడు. ప్రభాస్‌, ఎన్టీఆర్‌లతో వరుస సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఈ క్లూతో అయినా అతన్ని గుర్తించారా?గుర్తించటం కష్టంగా ఉందా..? ఓకే.. విషయం మేమే చెప్పేస్తాం.

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మహమ్మారి అంతానికి టీకానే విరుగుడు కావడంతో చాలా మంది వ్యాక్సీన్‌ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఎంతో మంది సినీ, క్రీడా ప్రముఖులు టీకా వేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ దర్శకుడు, ‘కేజీఎఫ్‌’ ఫేమ్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ కూడా కరోనా టీకా తీసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తెలియజేశాడు. ‘మొత్తానికి నేను కరోనా వ్యాక్సీన్‌ తీసుకున్నాను. మీరు కూడా స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీతో సహా వ్యాక్సీన్‌ తీసుకోండి’అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Finally got myself vaccinated!!!

If you havent , please do book a slot and get your family and yourself vaccinated🙏#VaccinationForAll#stayhomestaysafe pic.twitter.com/DAUIxWs7jj

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) June 8, 2021