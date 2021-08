సూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు నటిస్తున్న తాజా మూవీ ‘స‌ర్కారువారి పాట‌’ నుంచి ఆగస్ట్‌ 9న సర్‌ప్రైజ్‌ రానున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా బర్త్ డే బ్లాస్టర్ విడుదల సమయాన్ని ప్రకటించింంది చిత్రబృందం. ఆగస్ట్ 9న ఉదయం గం. 9:09 నిమిషాలకు స్పెషల్ వీడియోని రిలీజ్ అవుతుందని వెల్లడించారు.

ఫ‌స్ట్ రిపోర్ట్ అనౌన్స్‌మెంట్‌లో మ‌హేశ్ బ్యాక్‌పోజులో చేతిలో బ్యాగుతో ఉన్న పోస్ట‌ర్ విడుదలైంది. ఇప్పుడు జీఐఎఫ్ మ‌హేశ్ ఫ్రంట్ పోజుతో న‌డుముకున్న బెల్టును క‌ట్టుకోవ‌డాన్ని చూడొచ్చు. మ‌హేశ్ లుక్ కూల్‌, ఛార్మింగ్‌గా ఉంది. ప్ర‌మోష‌న‌ల్ స్ట్రాట‌జీతో హైప్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు టీజ‌ర్ ఎలా ఉండ‌బోతుందోన‌నే అంచ‌నాలు ఆశాకాన్నంటాయి.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్, జీఎంబీ ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్‌, 14 రీల్స్ ప్ల‌స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై న‌వీన్ ఎర్నేని, వై.ర‌వి శంక‌ర్‌, రామ్ ఆచంట గోపీ ఆచంట నిర్మిస్తోన్నఈ’ చిత్రంలో కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. జనవరి 13, 2022న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Block your calendars and lock your plans 🔥

Let's Begin the SuperStar Birthday Extravaganza 🤩#SuperStarBirthdayBLASTER on AUG 9th @ 9:09 AM 💥

👉 https://t.co/jX9HqqaQiF #SarkaruVaariPaata 🔔 @urstrulyMahesh @ParasuramPetla @MusicThaman @KeerthyOfficial @madhie1 pic.twitter.com/w6H9ZkjJji

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 7, 2021