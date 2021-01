కాలం కలిసొస్తే, అన్నీ బాగుంటే ఈపాటికి టికెట్‌ కోసం కొట్టుకు చచ్చేవాళ్లం అంటున్నారు కొందరు నెటిజన్లు. బాస్‌ కాళ్లావేళ్లా పడి లీవ్‌ తీసుకునో, లేదంటే ఏకంగా ఆఫీసుకు డుమ్మాకొట్టైనా సరే ఈ సినిమా చూసి తీరేవాళ్లం అంటున్నారు మరికొందరు నెటిజన్లు. ఇంతకీ వీళ్లు ఏ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారో మీకు పైన ఫొటో చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది. యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగాపవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ కోసమే! రాజమౌళి చెక్కుతున్న ఈ సినిమాను 8 జనవరి 2021న అంటే సరిగ్గా నేడే విడుదల చేస్తామని చిత్రయూనిట్‌ పోయిన ఏడాదే చెప్పింది. కానీ కరోనా పుణ్యాన స్టార్ట్‌ కెమెరా యాక్షన్‌కు బదులుగా పాజ్‌(ఆగు), కెమెరా, క్లోజ్‌ అన్నట్లుగా తయారైంది. దీంతో ఈ ప్యాన్‌ ఇండియా చిత్రీకరణ మరింత ఆలస్యమైంది. (చదవండి: తండ్రైన ప్రముఖ దర‍్శకుడు)

వెరసి చెప్పిన సమయానికి సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాలేకపోయారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మీద ఛలోక్తులు విసురుతున్నారు. 'సినిమా రిలీజైంది, ఎలా ఉందో చెప్పండి' అంటూ సెటైరికల్‌ మీమ్స్‌ను‌ షేర్‌ చేస్తున్నారు. మరోవైపు నిన్న కన్నడ స్టార్‌ యశ్‌ 'కేజీఎఫ్‌ 2' సినిమా టీజర్‌ రిలీజ్‌ కావడంతో దీనిని ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీజర్లను పోలుస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో #RRRMovie హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి కనీసం ఓ అప్‌డేట్‌ అయినా ఇవ్వండని అభిమానులు రాజమౌళిని వేడుకుంటున్నారు. అయితే అక్కడ కేజీఎఫ్‌ 2 టీజర్‌ రిలీజైతే ఇక్కడ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ హడావుడి ఏంటో అని మరికొందరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. (చదవండి: మహాబలేశ్వరంలో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ సందడి)

