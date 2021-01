దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిస్తున్న చిత్రం రౌధ్రం రణం రుధిరం (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్)‌. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు. 'బాహుబలి' తర్వాత దేశమంతా దక్షిణాది సినిమాల వైపు ఆసక్తిగా చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో బాహుబలి విక్టరీ తర్వాత కొంత గ్యాప్‌ తీసుకున్న జక్కన్న పూర్తిగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కే అంకితమైపోయాడు. పైగా స్వాతంత్ర్య సమరవీరుల పాత్రల్లో ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోలు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ నటిస్తుండటంతో ప్రేక్షక లోకం ఈ సినిమాపై ఉత్సుకత ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కోసం కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తోంది. (చదవండి: ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’కు షాకిచ్చిన నటి.. విడుదల తేదీ లీక్‌)

