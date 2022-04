మనకు నచ్చిన హీరో బయట కనిపిస్తేనే సంతోషంతో ఉబ్బితబ్బిపోతాం. ఇక అతన్ని కలిస్తే.. ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు. ఒకవేళ అతనితో కలిసి నటించే అవకాశం వస్తే... మాటల్లో చెప్పలేం. ఇప్పుడు స్టార్‌ హీరోయిన్‌ రష్మిక మందన్నా పరిస్థితి అలానే ఉందట. తన అభిమాన హీరో దళపతి విజయ్‌తో కలిసి నటించే అవకాశం రావడంతో ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతుందట. తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌, వంశీ పైడిపల్లి కాంబినేషన్‌లో ఓ ద్విభాషా చిత్రం రాబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే.

విజయ్‌ నేరుగా చేస్తున్న తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది. శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌, పీవీపీ సినిమా బ్యానర్స్‌పై ‘దిల్‌’రాజు, శిరీష్‌, పరమ్‌ వి. పొట్లూరి, పెరల్‌ వి.పొట్లూరి నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రం బుధవారం చెన్నైలో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్విటర్‌ వేదికగా తన ఆనందాన్ని అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంది రష్మిక.

‘ఎప్పటినుంచో సార్‌తో సినిమా చేయాలని అనుకుంటున్నా.. ఇలా అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకేదో అనిపిస్తుంది.. ఇక సార్‌తో డ్యాన్స్ చేస్తా.. మాట్లాడుతా..అన్ని చేస్తా..చాలా ఆనందంగా ఉంది’అంటూ రష్మిక ట్వీట్‌ చేసింది. రష్మికకు విజయ్‌ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం. ఈ విషయాన్ని గతంలో పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పింది. విజయ్‌ అంటే క్రష్‌.. అతనితో ఒక్క సినిమా చేసినా చాలు.. అంటూ రష్మిక చాలాసార్లు బహిరంగంగానే చెప్పింది.

Ok now this feels like something else… ❤️❤️ Been watching sir for years and years and now to do everything that I’ve been wanting to do.. act with him, dance with him, take his nazar, talk to him.. everything .. yaaaaay finally! 😄❤️ An absolute delight.. ❤️#talapathyvijay pic.twitter.com/SHtFfKryip

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) April 7, 2022