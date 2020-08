సాక్షి, హైదరాబాద్‌: వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ గురించి ఇప్పుడు ఓ వార్త వైరల్‌ అవుతోంది. వర్మ గత కొద్ది రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని, ఆయనతో కలిసిన వారికి కూడా కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై తనదైన శైలిలో వర్మ స్పందించారు. ‘కొన్ని మీడియా సంస్థల నుంచి నా ఆరోగ్యంపై పుకార్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో.. నేను సూపర్ ఫిట్‌గా ఉన్నానంటూ నా ఆరోగ్యంపై ఆందోళన చెందుతున్నవారికి స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను. పుకార్లు పుట్టించిన వాళ్లు ఈ వార్త అబద్ధం అయినందుకు చాలా బాధపడి ఉంటారు’ అంటూ తాను డంబెల్‌ ఎత్తుతున్న వీడియోను షేర్‌ చేశారు. ‘నేను నాన్‌స్టాప్‌గా ఆసక్తికరమైన సినిమాలు తీస్తున్నాను' అంటూ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు.

In the wake of malicious rumours from some media outlets like one below, just wanted to clarify to whoever concerned that I am SUPER FIT https://t.co/xajKM11Z1w pic.twitter.com/FB2Q1gaTtN

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 9, 2020