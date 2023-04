టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో, మంచువారబ్బాయి మనోజ్‌ పెళ్లి ఇటీవల ఘనంగా జరిగింది. మార్చి 3న మనోజ్‌.. భూమా మౌనిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేసి ఆమెతో కొత్త జీవితం ప్రారంభించాడు. మౌనికే కాదు ఆమె కొడుకు ధైరవ్‌ రెడ్డి బాధ్యత కూడా తనదేనని సగర్వంగా వెల్లడించాడు. స్వయంగా మంచు లక్ష్మి తమ్ముడి పెళ్లిని భుజాన వేసుకుని తన ఇంట్లోనే అంగరంగ వైభవంగా జరిపించింది. పెళ్లి తర్వాత నూతన దంపతులు తిరుమల వెళ్లి స్వామివారి దర్శనం కూడా చేసుకున్నారు.

తాజాగా మనోజ్‌ తమకు రామ్‌చరణ్‌ దంపతులు ఓ గిఫ్ట్‌ పంపారని ట్వీట్‌ చేశాడు. పాలరాతితో చేసిన జంట స్వేచ్ఛగా విహరిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఓ బహుమతిని పంపి ఆశీర్వాదం అందించారంటూ సదరు ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. 'సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్స్‌ అనేవి ఇలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. థాంక్యూ చరణ్‌, ఉపాసన. మిమ్మల్ని ఎప్పుడెప్పుడు కలుద్దామా అని ఎదురుచూస్తున్నాను. మాల్దీవులు ట్రిప్‌ ముగియగానే కలుద్దాం. ప్రేమతో M & M' అని రాసుకొచ్చాడు.

Surprise gifts like these are ❤️

Thank you to the sweet couple @AlwaysRamCharan & @upasanakonidela for the lovely gesture.. Love you Mr & Mrs Mithrama ❤️

Can't wait to meet you guys after your trip from Maldives,,have an amazing time😍

Much love from M & M. 🤗 pic.twitter.com/Ex3EpRFDGJ

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) April 9, 2023