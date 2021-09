Ram Charan New Look: మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ కొత్త లుక్‌ హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోను స్వయంగా చెర్రి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నాడు. ‘మీ స్క్రీన్లపై సరికొత్త వినోద ప్రపంచాన్ని తీసుకురావడానికి అంతా సిద్దంగా ఉంది. ఎక్జయిటింగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ త్వరలో రానుంది’ అంటూ ఫొటోను షేర్‌ చేశాడు. ఇందులో చెర్రీ మెజిషియన్‌లా దుస్తులు ధరించి కెమెరా ముందు నిలుచుని కనిపించాడు. అది చూసిన ఫ్యాన్స్‌ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేగాక ఇది మూవీ షూటింగ్‌ లేక, వాణిజ్య ప్రకటనకు సంబంధించిందా అని చర్చించుకుంటున్నారు.

చరణ్‌ ఇటీవల ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌ తెలుగు వెర్షన్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా సంతకం చేసినట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ప్రోమో కోసం తాజాగా ఫొటోషూట్‌లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన లుక్‌నే ఇప్పుడు చరణ్‌ షేర్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే.. రామ్‌ చరణ్‌, యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌లభారీ మల్టీస్టారర్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ షూటింగ్‌ పూర్తయింది.

ఇక తను కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్న ఆచార్య మూవీ కూడా దాదాపు షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ రెండు సినిమాల షూటింగ్‌ ముగియడంతో శంకర్‌తో పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ఆర్‌సీ15 షూటింగ్‌ను త్వరలో ప్రారంభించనున్నాడు. ఇందులో కియారా అద్వాని హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

All set to bring a world of entertainment to your screens 🔥Something exciting coming soon! pic.twitter.com/abxXzmRoOh

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 17, 2021