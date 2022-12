హాలీవుడ్‌ వండర్‌ అవతార్‌ 2 సినిమా అదిరిపోయిందని కొందరంటుంటే ఫస్ట్‌ పార్ట్‌ కన్నా సీక్వెల్‌ ఏమంత బాగోలేదని మరికొందరు అంటున్నారు. డీజే టిల్లు నిర్మాత నాగవంశీ మాత్రం ఈ రెండూ కాకుండా మరో మాట అంటున్నాడు. 'మెరైన్‌ బయాలజీ డాక్యుమెంటరీ చూడాలని జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ఆదేశించాడు. అది త్రీడీ సినిమా కాబట్టి విజువల్‌ వండర్‌ అనే చెప్పాలి. మాస్టర్‌ క్రాఫ్ట్‌, బ్లాక్‌బస్టర్‌ అనే మెచ్చుకోవాలి. లేదంటే నావీ అంగీకరించదు' అని వ్యంగ్యంగా ఓ ట్వీట్‌ చేశాడు. దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్‌ అవుతున్నారు.

'ఒరిజినల్‌ కంటెంట్‌తో సినిమా తీయడమంటే.. త్రివిక్రమ్‌ హాలీవుడ్‌ సినిమాలు కాపీ చేసినంత సులువు కాదు', 'అవతార్‌ నాలుగు రోజుల కలెక్షన్ల మొత్తం నీ అన్ని సినిమాల ప్రాఫిట్‌ కలిపినా రాదు.. అదీ జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ లెవల్‌ అంటే..', 'అసలు థియేటర్‌లో సినిమా ఉండగా ఏ నిర్మాత అయినా సినిమాకు రివ్యూ ఇవ్వకూడదు, ఒకవేళ ఇచ్చినా పాజిటివ్‌గా ఉండాలి. ఈ మాత్రం తెలీకుండా నిర్మాత ఎలా అయ్యావ్‌?', 'నువ్వు సినిమా తీయడానికి పెట్టేవే డబ్బులా? మరి పక్కోడు ఏమైనా చిల్ల పెంకులతో తీస్తున్నాడా?' అని మండిపడుతున్నారు.

James Cameron orders us to watch a Marine biology documentary. And because it is 3D and him, it is a "Visual Spectacle"! All we are allowed to say is "Mastercraft" and "Blockbuster", anything else, Na'vi won't accept 😜😉🤪

