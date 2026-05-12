వివాహ జీవితానికి ముగింపు చెబుతున్న మరో హీరోయిన్‌?

బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆమె భర్త సూరజ్ నంబియార్తో కలిసి ఉన్న ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి ఒక్కసారిగా తొలగించడం, ఇద్దరూ ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేయడం వంటి పరిణామాలు విడాకుల ఊహాగానాలకు దారితీశాయి. ఈ జంట తరచుగా తమ ప్రేమకథను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ అభిమానులను ఆకట్టుకునేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఫోటోలు, పోస్టులు అన్నీ మాయమవ్వడంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన పెరిగింది.
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ 2019లో దుబాయ్లో జరిగిన నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా తొలిసారి కలుసుకున్నారు. మూడు సంవత్సరాల ప్రేమ తర్వాత 2022 జనవరిలో గోవాలోని హిల్టన్ రిసార్ట్లో మలయాళీ–బెంగాలీ సంప్రదాయాల ప్రకారం ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం తర్వాత ఈ జంట తరచుగా విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లి ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకునేది.
సూరజ్ నంబియార్ బెంగళూరుకు చెందిన జైన్ కుటుంబం నుంచి వచ్చి, దుబాయ్లో స్థిరపడిన వ్యాపారవేత్త మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్. మౌనీ రాయ్ పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన నటి. వీరి వివాహం బాలీవుడ్లో అత్యంత చర్చనీయాంశంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న పరిణామాలు విడాకుల ఊహాగానాలకు బలం చేకూరుస్తున్నప్పటికీ, ఈ జంట ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అభిమానులు మాత్రం మౌనీ–సూరజ్ సంబంధం గురించి స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.