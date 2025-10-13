'మార్కో' యూనిట్‌ నుంచి మరో పాన్‌ ఇండియా చిత్రం

ఇంతకుముందు చిన్న చిత్రాలకు చిరునామా అయిన మాలీవుడ్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా చిత్రాలకు కేరాఫ్గా మారిందనే చెప్పారు. కొద్దిరోజుల క్రితం మార్కో వంటి విజయవంతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించిన షరీఫ్ మహ్మద్ తాజాగా తన క్యూబ్ ఎంటర్టెయిన్మెంట్ పతాకంపై మరో పాన్ ఇండియా మూవీతో వస్తున్నారు. తన కొత్త చిత్రం కాట్టాళన్(Kattalan) నుంచి పోస్టర్ విడుదల చేశారు. తెలుగులోనూ అదే పేరుతో విడుదల కానున్నది. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఇందులో ఆంటోని వర్గీస్(Antony Varghese) కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారు. ఆంటోని వర్గీస్కు మలయాళం యూత్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. అందుకే అతన్ని పాన్ ఇండియా రేంజ్కు పరిచయం చేస్తున్నారు. నిర్మాణం తుదిదశకు చేరుకున్న ఈ చిత్రం త్వరలో విడుదల కానున్నది.
తాజాగా చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్ ఇప్పుడు సినీ వర్గాలను, ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. చెదిరిన జుట్టు ఎరుపెక్కిన కళ్లు, రక్తంతో నిండిన ముఖం, చేతులు, నోట్లో సిగార్తో ఆంటోని వర్గీస్ ఫొటో చిత్రంపై అంచనాలను పెంచేస్తోంది. ఇందులో తెలుగు నటుడు సునీల్, రాజ్తిరందాసులతోపాటు కబీర్ దుహాన్ సింగ్ రాబర్ బేబీ జీన్, బాలీవుడ్ నటుడు పాత్ తివారీ, మలయాళ నటుడు జగదీష్, సిద్ధిక్, హనాన్ ముఖ్యపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జోడి వర్గీస్, పాల్జార్జ్, జీరో జాకబ్ కథనాన్ని రచించిన ఈ చిత్రానికి బి.అజనీష్ లోక్నాథ్ సంగీతాన్ని, రణదీవ్ చాయాగ్రహణం అందిస్తున్నారు.