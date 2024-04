టాలీవుడ్‌ హీరో మంచు మనోజ్‌ సంతోషంలో మునిగి తేలుతున్నాడు. కూతురి రూపంలో ఇంటికి మహాలక్ష్మి వచ్చిందని సంబరపడిపోతున్నాడు. ఏప్రిల్‌ 13న మనోజ్‌ భార్య మౌనిక పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే! ఇప్పటికే మౌనిక(మొదటి భర్త) కుమారుడు ధైరవ్‌ బాధ్యతను కూడా మనోజ్‌ తన భుజాన వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ధైరవ్‌తో ఆడుకునేందుకు ఓ పాపాయి రావడంతో మంచు ఫ్యామిలీ మురిసిపోతోంది.

సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టిన మనోజ్‌

ఆమెకు ఎమ్‌.ఎమ్‌. పులి అని ముద్దుపేరు కూడా పెట్టారు. పాప పుట్టిన పది రోజులకే మనోజ్‌ మరో పని మొదలుపెట్టాడు. తిరిగి సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టినట్లు ట్వీట్‌ చేశాడు. నా మనసు తిరిగేది ఇక్కడే.. ఎంతో ఎండగా ఉన్నా సరే.. తిరిగి సెట్‌లో ప్రవేశించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. నాకు అన్నింటికంటే బాగా ఇష్టమైన పని చేస్తున్నాను అంటూ సినిమా, ఫిలింస్‌ అని హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ జత చేశాడు. దీన్ని బట్టి మనోజ్‌.. తన సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది చూసిన అభిమానులు.. మీ కమ్‌బ్యాక్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Heat. Heart. Hustle. Happy to be back on set, doing what I love the most🙏🏼❤️🥰#Cinema #Films #Love #MM pic.twitter.com/TyAm8usRrl

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) April 22, 2024