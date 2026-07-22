 ప్రభాస్ స్పిరిట్‌.. మల్లీశ్వరి రీ ఎంట్రీ..! | Malliswari actress Katrina Kaif Entry Into prabhas Spirit Movie | Sakshi
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Spirit Movie: ప్రభాస్ స్పిరిట్‌.. మల్లీశ్వరి రీ ఎంట్రీ..!

Jul 22 2026 9:37 PM | Updated on Jul 22 2026 9:47 PM

Malliswari actress Katrina Kaif Entry Into prabhas Spirit Movie

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తోన్న మరో సినిమా స్పిరిట్. యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో ఈ మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ తొలిసారిగా పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్‌లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 40 శాతం షూటింగ్‌ పూర్తయిన ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. 

ఇక ఈ సంగతి పక్కన పెడితే.. స్పిరిట్‌ మూవీకి సంబంధించిన ఓక్రేజీ టాక్‌ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కత్రినా కైఫ్ కనిపించనుందని సమాచారం. ఆమె ఓ కీలక పాత్రలో చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే రాలేదు. కాగా.. గతంలో టాలీవుడ్‌లో వెంకటేశ్ హీరోగా వచ్చిన ‘మల్లీశ్వరి’ మూవీతో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ కొట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

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ఆ తర్వాత పూర్తిగా బాలీవుడ్‌లో సెటిల్ అయిపోయింది. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తల్లిగా మారిన తర్వాత గట్టిగా కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. దీంతో స్పిరిట్ మూవీలో ఛాన్స్ వస్తే  ఈ ముద్దుగుమ్మ రీ ఎంట్రీలో అదరగొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ విషయంపై మరింత క్లారిటీ రావాలంటే కొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే. 

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