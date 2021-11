Mallika Sherawat Says Producer Once Wanted to Heat Chapatis on Her Waist: మల్లికా శెరావత్‌.. బాలీవుడ్‌లో బోల్డ్‌ బ్యూటీగా పేరు తెచ్చుకుందీ నటి. 'ఖ్వాహిష్‌' సినిమాతో కెరీర్‌ ఆరంభించిన మల్లికా తర్వాత విడుదలైన మర్డర్‌ సినిమాతో గుర్తింపు పొందింది. తర్వాత అనేక సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా పలు ఐటమ్‌ సాంగ్స్‌లోనూ ఆడిపాడింది. తాజాగా ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన మల్లికా తను గతంలో ఓ ఐటం సాంగ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసానంటూ, దానికి గల కారనాన్ని చెప్పుకొచ్చింది.

"ఒక నిర్మాత నా దగ్గరికి వచ్చి హాట్‌ సాంగ్‌ ఉందని చెప్పారు. ఇది ఎలా ఉండాలంటే చూసే ప్రేక్షకులకు మీరెంత హాట్‌ అనేది అర్థమవ్వాలన్నారు. ఇందుకోసం నా నడుము మీద చపాతీలు వేడి చేస్తానన్నారు. నేను వెంటనే వెనకడుగు వేసి ఆ పాట చేయలేనని చెప్పేశాను. కానీ వినడానికి మాత్రం ఇది చాలా ఫన్నీగా ఉంది. అసలు భారత్‌లో హాట్‌ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటో నాకు తెలియదు. కానీ భారత్‌లోని స్త్రీలకు హాట్‌నెస్‌ అంటే ఘోరమైన అభిప్రాయం ఉంది. మొదట్లో ఈ ధోరణి ఎక్కువగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు కొంత మెరుగయ్యాయి" అని మలైకా చెప్పుకొచ్చింది.