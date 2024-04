ఏపీలో అసలైన అభివృద్ది అంటే ఇదే కదా.. ఫోటో షేర్‌ చేసిన కోన వెంకట్‌

ప్రముఖ సినీ రచయిత, దర్శకుడు కోన వెంకట్ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తన సొంత గ్రామం బాపట్లకు వెళ్లిన ఆయన అక్కడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. చికిత్స కోసం అక్కడికి వచ్చే పేదల కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన వసతులను చూసిన ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పసిపిల్లల కోసం ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ఆయన తెలిపారు.

కోన వెంకట్ తన సొంతూరు బాపట్లలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తాజాగా వెళ్లారు. అక్కడి ఫోటోలను షేర్‌ చేస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు. ఇదేదో కార్పోరేట్ ఆసుపత్రి అని పొరపాటు పడకండి. అత్యాధునికంగా ఎన్నో సదుపాయలతో కార్పోరేట్‌ ఆసుపత్రికి ధీటుగా ఉందన్నారు. అప్పుడే జన్మించిన శిశువుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ICU వార్డ్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. పేదల కోసం ప్రభుత్వం చేస్తున్న నిజమైన అభివృద్ది అంటే ఇదే కదా అంటూనే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కొద్దిరోజుల క్రితం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఫోటోలను కూడా కోన వెంకట్‌ షేర్‌ చేశారు. నాడు-నేడు పథకం కింద ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలను సీఎం జగన్‌ మార్చేశారని గతంలో ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను కూడా అప్పట్లోనే కోన వెంకట్‌ షేర్‌ చేశారు.

OMG !!

This is not a corporate Hospital in any city..

This is an ICU ward for New Born babies in the Government Hospital of my Hometown BAPATLA ❤️

Thanks to our Chief Minister @ysjagan garu for making our government hospitals compete with any corporate Hospitals ❤️💪… pic.twitter.com/knxJqIpz5h

— KONA VENKAT (@konavenkat99) April 25, 2024