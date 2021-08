చెన్నై: నటుడు కదీర్, నరేన్, నట్టి కథానాయకులుగా, నటి పవిత్ర లక్షి్మ, కయల్‌ ఆనంది, ఆత్మియా రాజన్‌ కథానాయికలుగా నటిస్తున్న చిత్రం యూకీ. నవ దర్శకుడు జాక్‌ హరీష్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని జువీస్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థ యూఏఎన్‌ ఫిలిం హౌస్, ఏఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థలతో కలిసి నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్ర టైటిల్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌ స్వతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదల చేశారు.

Unleashing the title & motion poster of our next film #யூகி #YUKI produced by @filmuan in association with Juvis Productions and @AaarProductions; Directed by @ZacHarriss 😊

▶️ https://t.co/mOwpdGwM99 @itsNarain @natty_nataraj @anandhiactress @itspavitralaksh @DoneChannel1 pic.twitter.com/zJ1Z8AOumY

— kathir (@am_kathir) August 13, 2021