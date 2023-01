‘కాంతార’ మూవీతో ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది కన్నడ బ్యూటీ సప్తమి గౌడ. చిన్న సినిమాగా వచ్చిన కాంతార మూవీ ఎంతటి సంచలన విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇందులో హీరో రిషబ్‌ శెట్టి నటనకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. అలాగే హీరోయిన్‌ నటించిన సప్తమి గౌడ ఈ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో ఆమెకు ఆఫర్లు క్యూ కడుతున్నాయట. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆమె ఓ క్రేజ్‌ ఆఫర్‌ను అందుకుంది. కాంతార లాగే గతేడాది చిన్న సినిమాగా వచ్చి అంచనాలు దాటేసిన చిత్రం ‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’.

అప్పుటి కశ్మీర్‌ పండితులపై జరిగిన ఘటనల అధారంగా ఈ సినిమాను డైరెక్టర్‌ వివేక్‌ అగ్ని హోత్రి తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా ఆస్కార్‌ అవార్డు నామినేషన్‌కు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీతో సంచలనం సృష్టించిన డైరెక్టర్‌ వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి తాజాగా ‘ది వ్యాక్సిన్‌ వార్‌’ అనే సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ శరవేగంగా షూటింగ్‌ను జరుపుకుంటుంది. అయితే ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా, కీలక పాత్ర కోసం ‘కాంతార’ ఫేం సప్తమి గౌడను ఎంపిక చేసినట్టు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. కరోనా వ్యాక్సిన్‌ను కనిపెట్టేందుకు ప్రపంవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యు నిపుణుల పడ్డ శ్రమ, దానికోసం చేసిన పోరాటం ప్రధానంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.

Welcome Sapthami. Your role in #TheVaccineWar will touch many hearts. https://t.co/aVsCGlmwgX

ఐయామ్‌ బుద్దా ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌- పల్లవి జోషి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో జరుపుకుంటున్న మూవీ షూటింగ్‌లో సప్తమి గౌడ జాయిన్‌ అయ్యింది. ఇందులో బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్‌, నానా పటేకర్‌, దివ్య సేథ్‌ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను స్వాతంత్ర దినోత్సవం కానుకగా ఆగస్ట్ 15న విడుదల చేసేందుకే చిత్ర బృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది. అంతేకాదు పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగుతోపాటు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ, పంజాబీ, భోజ్‌పురి, బెంగాలీ, మరాఠీ, అస్సామీ వంటి పది భాషల్లో ‘ది వ్యాక్సిన్‌ వార్‌’ను విడుదల చేయబోతున్నారు.

#Kantara fame @gowda_sapthami on board for #TheVaccineWar

This sensational movie would be her next after the huge blockbuster🔥

In cinemas Independence Day 2023 💥@vivekagnihotri @AbhishekOfficl #PallaviJoshi @AAArtsOfficial @i_ambuddha pic.twitter.com/cBBzys2Sy5

