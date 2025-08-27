బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ ఇటీవలే వార్-2 మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విలన్ పాత్రలో మెప్పించారు. ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా రజినీకాంత్ మూవీ కూలీతో పోటీపడింది. అయితే ఊహించినంత స్థాయిలో వసూళ్లు మాత్రం రాబట్టలేకపోయింది.
ఇక సినిమాల విషయం అటుంచితే.. బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్లో డేటింగ్లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. నటి, సింగర్ సబా ఆజాద్తో మూడేళ్లుగా రిలేషన్లో ఉన్నారు. చాలాసార్లు పలు వేదికల్లో వీరిద్దరు జంటగా కనిపించారు. అంతేకాదు ఎక్కడికెళ్లినా తమ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటారు.
తాజాగా ఈ జంటకు సంబంధించిన ఓ వార్త బీటౌన్లో తెగ వైరలవుతోంది. హృతిక్ రోషన్ తన సొంత ఫ్లాట్నే ప్రియురాలికి రెంట్కు ఇచ్చినట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ముంబయిలోని జుహు అపార్ట్మెంట్ను ఆమెకు అద్దెకు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. సముద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్కు నెలకు దాదాపు రూ.75 వేలు సబా ఆజాద్ చెల్లిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లెక్కన ఆమె ఏడాదికి రూ.9 లక్షలు రెంట్ చెల్లించనుంది.ఈ అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో హృతిక్ రోషన్ 2020లో మూడు ఫ్లాట్లను దాదాపు రూ.97.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. ఇందులో డ్యూప్లెక్స్ హౌస్ కూడా ఉంది.
హృతిక్ రోషన్- సబా ఆజాద్ రిలేషన్
ప్రముఖ బాలీవుడ్ చిత్రనిర్మాత కరణ్ జోహార్ 50వ పుట్టినరోజు వేడుకలో ఈ జంట తమ రిలేషన్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. హృతిక్ రోషన్, సబా ఆజాద్ వయసు అంతరం దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఉంది. గతంలో ఇంటీరియర్ డిజైనర్ సుస్సాన్ ఖాన్ను హృతిక్ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి హ్రేహాన్, హృధాన్ అనే ఇద్దరు కుమారులు జన్మించారు. ఈ జంట 2014లో విడాకులు తీసుకున్నారు.