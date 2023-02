సినీ పరిశ్రమలో నెపోటిజం(బంధుప్రీతి) హాట్‌టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది. బాలీవుడ్‌ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ మరణం అనంతరం నెపోటిజం పదం వివాద పదంగా మారింది. తరచూ ఈ అంశంపై బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్‌ బి-టౌన్‌ సెలబ్రెటీలపై దాడి చేస్తు ఉంటుంది. అయితే తెలుగులో ఈ పదం చాలా తక్కువగా వినిపిస్తుంది. తాజాగా నెపోటిజంపై నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేశాడు. ఇటీవల సోనీలైవ్‌ ‘నిజం విత్‌ స్మిత’ అనే టాక్‌ షోను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే.

ప్రముఖ సింగర్‌ స్మిత ఈ షోకు వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటివలె ప్రారంభమైన ఈ షోలో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయడు వంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఇక త్వరలో రాబోయే ఎపిసోడ్‌కు రానా దగ్గుబాటి, హీరో నాని పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను తాజాగా సోనిలైవ్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. ఇందులో నాని, రానాలకు నెపోటిజంపై ప్రశ్న ఎదురవగా వారు ఆసక్తిగా స్పందించారు.

ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ.. ‘అసలు నెపోటిజంని పెంచి పోషిస్తుంది ప్రేక్షకులే. నాని డెబ్యూ మూవీ లక్షల్లో చూస్తే.. రామ్ చరణ్ డెబ్యూ మూవీ కోట్లలో చూశారు. ఆ లెక్కన నెపోటిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది జనాలే కదా’ అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేశాడు. అనంతరం రానా మాట్లాడుతూ.. ‘తల్లిదండ్రుల వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత పిల్లల మీద ఉంది. పిల్లలు దాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లినప్పుడే వారు సక్సెస్‌ అయినట్లు’ రానా చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా వీరిద్దరిలో నాని అవుట్ సైడర్ కాగా, రానా నెపోకిడ్ అనే విషయం తెలిసిందే.

