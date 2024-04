ఓటేసిన ప్రకాశ్‌ రాజ్‌.. 5 లక్షల మెజారిటీపై కన్నేసిన హేమ మాలిని

సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాగంగా కర్నాటకలో 14 లోక్‌సభ స్థానాలకు (ఏప్రిల్‌ 26) శుక్రవారం రెండో విడతలో పోలింగ్‌ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కేవలం 3 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు మాత్రమే పోలింగ్ జరుగుతుంది. మిగిలిన స్థానాలకు మూడో విడతలో పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పలువురు సెలబ్రిటీలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 2019లో రాష్ట్రంలో బీజేపీ క్లీన్‌స్వీప్‌ చేయగా ఈసారి బీజేపీ–జేడీ(ఎస్‌) కూటమితో కాంగ్రెస్‌ హోరాహోరీ తలపడుతోంది. జేడీ(ఎస్‌) పోటీ చేస్తున్న హసన్, మండ్య, కోలార్‌ స్థానాలకు రెండో విడతలోనే పోలింగ్‌ ముగియనుంది. ఆ పార్టీ 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌తో జట్టు కట్టడం విశేషం.

కన్నడ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన నటీనటులు పలు పోలింగ్ బూత్‌లలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రకాష్ రాజ్, సప్తమి గౌడ, అశ్విని పునీత్ రాజ్ కుమార్, రాఘవేంద్ర రాజ్ కుమార్, అమూల్య, గణేష్ తదితర ప్రముఖులు ఓటు వేశారు. ప్రకాష్ రాజ్ బెంగళూరు వెళ్లి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 'ఓటు వేయడం అనేది అందరి హక్కు.. మార్పు కోసం నేను ఓటేశాను. ఓటుపై నమ్మకం ఉంది.' అని ఆయన అన్నారు. కాంతారా బ్యూటీ సప్తమి గౌడ తన ఓటు హక్కును జేపీ నగర్‌లో వినియోగించుకున్నారు.

హేమ మాలిని ట్రాక్‌ రికార్డ్‌ ఇదే

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధుర లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటి హేమమాలిని తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా జరుగుతోందని ఆమె అన్నారు. భారత పౌరలు అందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు. ఓటు వేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలి రావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. 2003 నుంచి 2009 వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా హేమమాలిని వ్యవహరించారు. 2014లో 4 లక్షల పైచిలుకు ఓట్ల మెజారిటీతో మధుర నుంచి గెలిచిన హేమమాలిని.. 2019లో సుమారు 3 లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు. ఇప్పుడు ఆమె టార్గెట్‌ 5 లక్షల మెజారిటీపై ఉందని టాక్‌.

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: BJP candidate from Mathura Lok Sabha seat Hema Malini says, "It is going good so far. It is 100% better than the first phase because our party workers are working hard and even I appealed to the people personally to come out and vote and people… pic.twitter.com/5unrqFAsnN

