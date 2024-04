సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు 'గుంటూరు కారం' సినిమా 100 రోజులాడింది. మీరు సరిగానే విన్నారు. ఈ సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం... మిడ్ నైట్ షో నుంచే మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దీంతో అనుకున్న దానికంటే కాస్త జనాలు తక్కువగానే వెళ్లారు. ఓవరాల్‌గా యావరేజ్ అనిపించుకున్న ఈ చిత్రం.. ఏకంగా రెండు థియేటర్లలో 100 రోజుల పాటు ఆడింది. నిన్నటితో ఈ మార్క్ చేరుకుంది.

సినిమా హిట్ అయితే చాలు, వీకెండ్ వరకు థియేటర్లలో ఉంటే చాలు అనుకునే ఈ రోజుల్లో.. మహేశ్ 'గుంటూరు కారం' 100 రోజులాడిందంటే గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చిలకలూరిపేటలోని వెంకటేశ్వర థియేటర్, కర్ణాటక ముల్బాగల్‪‌లోని నటరాజ థియేటర్లలో ఈ మార్క్ చేరుకుంది. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీకి తప్పితే మిగతా వాటిని జనాలు లైట్ తీసుకుంటున్నారు. అలాంటిది 100 రోజుల పాటు మహేశ్ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు వచ్చారా అంటే సందేహమే. ఫ్యాన్సే ఈ సినిమాని బలవంతంగా ఆడించారనేది మిగతా హీరోల ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

'గుంటూరు కారం' సినిమాలోని 'కుర్చీ మడతపెట్టి' పాటని కూడా రిలీజైనప్పడు ఘోరంగా ట్రోల్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడదే పాట 200 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పుడు సినిమా కూడా 100 రోజులకు పైగా ఆడి అరుదైన ఘనత సాధించిందని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ ఇంకాస్త ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని సినిమా తీసుంటే మరిన్ని రికార్డులు బ్రేక్ అయ్యేవేమో?

#GunturKaaram completes 100 days in 2 Direct centres Chilakaluripeta & Mulbagal 🔥

Chilakaluripeta - 19th consecutive 100 days movie for SSMB since Arjun.

Mulbagal - A Telugu movie ran for 100 days after 14 years. #MaheshBabu | My Hero @urstrulymahesh 👑 pic.twitter.com/E9Vvcs35fN

— VardhanDHFM (@_VardhanDHFM_) April 21, 2024