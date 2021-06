సాక్షి,ముంబై: ప్రముఖ నటి, మోడల్‌ మందిరా బేడీ భర్త రాజ్‌కౌశల్‌ ఆకస్మిక మరణం పలువుర్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. దీంతో బాలీవుడ్‌ నటీ నటులతో పాటు, మందిరా దంపతుల స్నేహితులు, ఇతర ప్రముఖులు సోషల్‌ మీడియాలో తమ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మందిరా బేడీకి, ఆమె కుటుంబ సభ్యలుకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటించారు.

ముఖ‍్యంగా ప్రముఖ నటులు అనుపమ్‌ ఖేర్‌, కబీర్‌బేడీ, మాధవన్‌, నటి నేహా ధూపియా, మనోజ్‌బాజ్‌పాయ్‌ తోపాటు, సింగర్‌ విశాల్ దాద్లానీ తమ సానుభూతి ప్రకటించారు. 49 సంవత్సరాల చిన్న వయసులో ఆయన మరణం తీరని విషాదమంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. రాజ్ కౌశల్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆంథోనీ కౌన్ హై మూవీలో నటించిన మినీషా లాంబా, ఆంథోనీ కౌన్ హై చిత్రంలో ఆయనతో పనిచేసిన అర్షద్ వార్సీ ట్విటర్‌ ద్వారా తమ విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా కృతి కర్బందా, రణదీప్‌ హుడా, లారా దత్తా, రణ్‌వీర్ శ్రాయ్, గౌరవ్ చోప్రా, సినీ క్రిటిక్ తరుణ్ ఆదర్శ్, ఇతర ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాద్వారా సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.

కాగా భర్త రాజ్ కౌశల్ ఆకస్మిక మరణంతో మందిరాబేడీ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. దీంతో బాలీవుడ్ ప్రముఖులు హ్యుమా ఖురేషి, అపూర్వ అగ్నిహోత్రి, సమీర్ సోని, రోహిత్ రాయ్, గుల్ పనాగ్, ఆశీష్ చౌదరీ తదితరులు మందిరా నివాసానికి చేరుకుని ఆమెను ఓదార్చారు. స్నేహితులు, సన్నిహితుల అశ్రునయనాల మధ్య ముంబైలోని బాంద్రా శ్మశాన వాటికలో బుధవారం అంత్యక్రియలను పూర్తి చేశారు. తీరని దుంఖంతో పిల్లలను ఓదార్చుతూ మందిరా తన భర్తకు అంతిమ సంస్మారాలను పూర్తి చేసిన వైనం కంటతడిపెట్టించింది.

No news can be more shocking and tragic for us personally than loosing our dear friend and a fantastic human being Raj kaushal !! It will definitely take time to come to terms with this loss!! Rest in peace my friend 🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) June 30, 2021

Deeply saddened & shocked to know about the sudden demise of #RajKaushal! A friend, a film maker & a very positive man. Have some great memories of working with him & spending time with him few years back. Sorry dearest @mandybedi & family for your irreparable loss. 🙏#OmShanti pic.twitter.com/HrzULdJhYd — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 30, 2021

Deepest condolences to Mandira Bedi on the tragic passing of her husband Raj Kaushal. Such a sudden and unexpected loss is deeply traumatic. My heart is with her in her great sorrow. @mandybedi #MandiraBedi — KABIR BEDI (@iKabirBedi) June 30, 2021

I just don’t know what to say. No words nor lines can express how devastating this news has been. One of the nicest guys with a heart of gold is now lighting up the heavens. Farewell my bro @rajkaushal1. Our world just got very very small. 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/KBZZz7ejVF — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) June 30, 2021