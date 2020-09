Finally every single shot of #TheFamilyManSeason2 is done! Had to somehow pull it off during these tough times! Incredible job by our crew! @primevideoin @iamsumankumar @suparnverma @rahulgandhi9 @manojkumarkalaivanan @cameronbryson @sainisjohray @aejaz_gulab @yannickben @sumeetkotian @ketan_sodha @suveera.swetesh.stylist @castingchhabra @tusharseth09 @i_dpsingh @krunaliiii @wasim_khansaab @sunil11711 @ketkisamant @vandana8810 @suhasnavarathna @manishamakwana18 @kochar.chirag @sharankothari @soumiltiwarii @nasir5488 @kohli__utkarsha @rk_pranav @zuhair30 @_shellysharma @hiren181 @chatterjeeabhinav @the_kochikaran @dev23karan @roshan_chowdhry @ramcharantej.labani @vidhidedhia2 @ashitajha @zenishamerchant @aar.u.shirious @aparajita_atre @aarti.rajput01 @itisanu

A post shared by Raj & DK (@rajanddk) on Sep 24, 2020 at 10:16pm PDT