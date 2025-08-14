హిట్‌ సినిమా రీమేక్‌.. ధృవ్ కోసం ముగ్గురు హీరోయిన్లు‌

కోలీవుడ్ నటుడు విక్రమ్ వారసుడు ధృవ్ ఇప్పటివరకు రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. అయితే సరైన విజయాన్ని అందుకోలేదు. అయినప్పటికీ కథానాయకుడిగా వరుసగా అవకాశాలను అందుకోవడం విశేషం. ప్రస్తుతం మారి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వంలో బైసన్ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. క్రీడా నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. దీంతో తాజాగా మణిరత్నం దర్శకత్వంలో ఒక ప్యూర్ యూత్ ఫుల్ ప్రేమ కథా చిత్రంలో నటించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ధృవ్ విక్రమ్ మరో చిత్రానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం కొద్ది రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. 2023లో విడుదలై సంచలన విజయాన్ని సాధించిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ హిందీ చిత్రం కిల్. నిజానికి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది. దీనికి టాలీవుడ్ దర్శకుడు రమేష్ వర్మ దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు సమాచారం. కాగా తమిళ వెర్షన్ లో నటుడు ధృవ్ విక్రమ్ ను కథానాయకుడిగా ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది. నటుడు ఉరియడి విజయ్ కుమార్ ప్రతి నాయకుడిగా నటించనున్నట్లు సమాచారం.
కాగా ఇందులో ధృవ్ విక్రమ్కు జంటగా నటి కాయాదు లోహర్, అనుపమ పరమేశ్వరన్, కేతిక శర్మ మొదలగు ముగ్గురు భామలు నటించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిసింది. వాస్తవానికి హిందీ చిత్రంలో ఒకే కథానాయిక ఉంటారు. అయితే తమిళం తెలుగు భాషల్లో చేపడుతున్న కిల్ చిత్ర కథలు మార్పులు చేర్పులు చేసి ముగ్గురు కథానాయకిలను నటింపజేయబోతున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. కాగా ఈ క్రేజీ చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.