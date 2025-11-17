బతుకులు దుర్భరం
న్యూస్రీల్
సోమవారం శ్రీ 17 శ్రీ నవంబర్ శ్రీ 2025
సేవలు అబ్బురం..
ఎముకలు కొరికేచలిని సైతం లెక్కచేయరు.. తెల్లవారక ముందే నాలుగు గంటలకు విధుల్లో చేరుతారు.. రోడ్లన్నీ అద్దంలా శుభ్రం చేస్తారు.. కంపునంతా ఎత్తిపారేస్తారు.. అయినా పారిశుద్ధ్యకార్మికుల బతుకులు మాత్రం మారడంలేదు. అరకొర వేతనం.. అందులోనూ కోతలు.. నిబంధనల ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన గ్లౌజులు, సబ్బులు, నూనె, చెప్పులు, దుస్తులు ఎప్పడో కాని ఇవ్వరు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, ప్రజా ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్నా.. పాలకులు వారిపై కనీస శ్రద్ధ చూపకపోవడం గమనార్హం. ప్రమాదవశాత్తు మరణించినా పట్టించుకున్నవారేలేరన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
– మెదక్జోన్