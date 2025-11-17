రాష్ట్రస్థాయి ఎస్జీఎఫ్లో 3వ స్థానం
మెదక్కలెక్టరేట్: ఎస్జీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న రాష్ట్రస్థాయి ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లో ఉమ్మడి జిల్లా జట్టు 3వ స్థానం సాధించినట్లు జిల్లా క్యాదర్శి నాగరాజు తెలిపారు. ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. 14 నుంచి 16 వరకు అండర్ 17 బాలుర ఫుట్బాల్ పోటీలు నల్గొండ జిల్లాలో జరిగాయని, ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ జట్టు మొదటి స్థానం సాధించగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జట్టు రెండో స్థానం కై వసం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. మూడో స్థానం కోసం రంగారెడ్డి –మెదక్ జిల్లా మధ్య హోరాహోరీగా సాగిన మ్యాచ్ డ్రా అయిందని, అనంతరం రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన పెనాల్టీ షూట్ అవుట్లో మెదక్ జిల్లా జట్టు 4 – 3 స్కోరు తేడాతో రంగారెడ్డి జట్టుపై విజయం సాధించినట్టు చెప్పారు. శాసనమండలి సభ్యుడు శంకర్ నాయక్ చేతులమీదుగా బహుమతి ప్రదానం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులను అభినందించారు.