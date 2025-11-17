కార్తీకం.. లక్ష దీపోత్సవం
తూప్రాన్: పట్టణ పరిధిలోని లలితా పరమేశ్వరీ దేవీ ఆలయంలో ఆదివారం లక్షదీపోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉదయం అమ్మవారికి మహాపూజ, చండీయాగం మహాన్యాస పూర్వక శత రుద్రాభిషేకం, సహస్ర లింగార్చన, లక్ష బిల్వార్చన అనంతరం లక్ష దీపోత్సవం, అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు.
నల్లపోచమ్మ
ఆలయంలో పూజలు
కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): మండలంలోని తునికి నల్లపోచమ్మదేవి ఆలయంలో ఆదివారం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. దేవాదాయశాఖ ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్స్పెక్టర్, ఆలయ ఇన్చార్జి ఈఓ రంగారావ్ ఆధ్వర్యంలో ఆలయ పూజారులు అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకంచేసి పూజాకార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. భక్తులు ఒడిబియ్యం సమర్పించడంతోపాటు కుంకుమార్చన తదితర పూజలు చేశారు.
నేటి నుంచి
పత్తి కొనుగోళ్లు నిలిపివేత
మెదక్ కలెక్టరేట్: జిన్నింగ్ మిల్లులో సోమవారం నుంచి పత్తి కొనుగోళ్లు నిలిపివేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిన్నింగ్ మిల్లులు సమ్మె చేస్తున్నందున రైతులు కొన్ని రోజులపాటు పత్తిని మిల్లులకు తీసుకురావొద్దని జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి నాగరాజు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు తమ పత్తిని ఇంట్లోనే నిల్వ చేసుకోవాలన్నారు.
వలలో చిక్కిన
భారీ కొండచిలువ
కొల్చారం(నర్సాపూర్): చెరువులోని చేపలు అలుగు దాటకుండా అడ్డుగా కట్టిన వలలో భారీ కొండచిలువ చిక్కుకుంది. ఈ ఘటన కొల్చారం మండలం ఎనగండ్ల గ్రామ శివారు దామర చెరువు వద్ద ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. అటుగా వెళ్లిన రైతులకు వలలో చిక్కిన కొండచిలువ కనిపించింది. దాదాపు రెండు మీటర్ల మేర పొడవు ఉండడం, చుట్టూ వల చుట్టేసుకుని ఉండటంతో ఎటు కదలని స్థితిలో ఉంది. కొండచిలువను వల నుంచి తప్పించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
బాల్య వివాహాన్ని
అడ్డుకున్న అధికారులు
నర్సాపూర్ రూరల్: పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆదివారం జరుగుతున్న బాల్య వివాహాన్ని ఐసీడీఎస్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్, పోలీస్ అధికారులు సంయుక్తంగా కలిసి అడ్డుకున్నారు. హత్నూర మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలికతో అదే జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడితో ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు, బంధువులు కలిసి వివాహం జరిపిస్తుండగా అధికారులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి ఇరు కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి బాలికను సంగారెడ్డి ఐసీడీఎస్ అధికారులకు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నర్సాపూర్ ఎస్ఐ రంజిత్ రెడ్డి, చైల్డ్ లైన్ డిస్టిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ గంగాధర్, అంగన్ వాడీ టీచర్ అన్నపూర్ణ ఉన్నారు.