కరెంట్ లేని షట్టర్లు
డీడీ చెల్లించినాఏర్పాటు చేయని ట్రాన్స్ఫార్మర్
దృష్టిసారించని సంబంఽధిత అధికారులు
నర్సాపూర్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన దుకాణ సముదాయంలోని షట్టర్లను ప్రారంభించి సుమారు మూడేళ్లు కావస్తున్నా వినియోగానికి మాత్రం నోచుకోవడంలేదు. షటర్లు కేటాయించేందుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయినా కరెంటు సరఫరా లేకపోవడంతో వాటిని వ్యాపారులకు అప్పగించడం లేదు. దీంతో మార్కెట్ కమిటీ ఆదాయానికి నష్టం వాటిల్లుతోంది.
– నర్సాపూర్
స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆవరణలో రూ.81లక్షల మార్కెట్ కమిటీ నిధులతో పది షట్టర్లు నిర్మించి 2022 నవంబర్ 19న ప్రారంభించారు. పలు శాఖల అధికారుల నిర్లక్ష్యం, నత్తనడకన ఫినిషింగ్ పనులు సాగుతుండటంతో వాటిని వ్యాపారులెవరికీ కేటాయించలేకపోయారు. మార్కెట్ కమిటీ నిర్మించిన దుకాణ సముదాయానికి కరెంటు సరఫరా కోసం 63కేవీ కెపాసిటీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటుకు నాలుగు నెలల క్రితం రూ.4,49,334 డిమాండు డ్రాప్ట్ (డీడీ) తీసి విద్యుత్ శాఖకు అందించారు. అయినా విద్యుత్ సిబ్బంది ఇంతవరకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు. షటర్లకు కరెంటు కనెక్షన్ ఇచ్చేందుకు ఏఎంసీ అధికారులు సరిగ్గా స్పందించలేదు. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు తక్కువ సమయంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్న విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ శాఖ డీడీ చెల్లించి నాలుగు నెలలైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు చేయకపోవడం పట్ల పలు విమర్శలు వస్తున్నాయి.
మార్కెట్ కమిటీకి నష్టం
వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ నిర్మించిన మడిగెలకు ఏఎంసీ అధికారులు టెండరు పిలువగా అన్ని మడిగెలకు వ్యాపారులు టెండరు వేయడంతో మడిగెలను వ్యాపారులకు కేటాయించారు. కరెంటు సరఫరా లేనందున వాటిని వ్యాపారులకు అప్పగించలేదు. కాగా, పది మడిగెల ద్వారా నెలకు సుమారు రూ.40వేల అద్దె మార్కెట్ కమిటీకి రానుంది. కరెంటు కనెక్షన్ లేనందున మడిగెలను వ్యాపారులకు అప్పగించనందున నెల నెలా వచ్చే అద్దె నిలిచిపోవడంతో మార్కెట్ కమిటీకి ఆర్థికంగా నష్టం జరుగుతోంది. టెండరు ద్వారా తాము మడిగెలు పొందినా తమకు అప్పగించనందున వాటిలో వ్యాపారం చేయలేకపోతున్నామని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.