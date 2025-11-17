డబ్బుల చెల్లింపులో వేగం పెంచండి
అక్రమాలకు పాల్పడితే చర్యలు 19,461.560 మెట్రిక్ టన్నులధాన్యం సేకరణ 102.84 కోట్ల చెల్లింపులు కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్
చిన్నశంకరంపేట(మెదక్): కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి వెంటనే డబ్బులు చెల్లించేలా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ రాహుల్రాజ్ ఆదేశించారు. ఆదివారం చిన్నశంకరంపేట మండలం అంబాజీపేట గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. గత సంవత్సరం ఇదే నెలలో 11,865 మంది రైతుల నుంచి 68,669.640 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి రూ.4.71 కోట్లు చెల్లించామన్నారు. ప్రస్తుత సీజన్లో ఇప్పటి వరకు 27,993 మంది రైతుల నుంచి 1,19,461.560 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయగా రూ.102.84 కోట్ల చెల్లింపులు జరిగినట్లు చెప్పారు. ధాన్యం తూకాలు సక్రమంగా చేపట్టాలని, గోదాముల్లో నిల్వలు గన్నిబ్యాగ్లు పూర్తిగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. అంతకు ముందు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేశారు. రికార్డులు, మందులను పరిశీలించారు. వైద్య సేవలపై రోగులను ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైద్యాధికారులు సమయపాలన కచ్చితంగా పాటించాలన్నారు.