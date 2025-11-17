పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేయాలి
● నకిలీ విత్తనాలతో మోసపోతున్న రైతులు ● మానవ హక్కుల వేదిక
చేగుంట(తూప్రాన్): నకిలీ విత్తనాలు సరఫరా చేస్తున్న కంపెనీలపై పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేయాలని మానవ హక్కుల వేదిక డిమాండ్ చేసింది. ఆదివారం మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు షేక్ అహ్మద్, దిలీప్, రోహిత్, సిరి తదితరులు మండలంలోని రుక్మాపూర్ గ్రామంలో నకిలీవిత్తనాలతో పంట నష్టపోయిన రైతుల పొలాలను సందర్శించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ విత్తన కంపెనీలు ఒక మాఫియాగా మారి రైతులను బాహాటంగా మోసం చేస్తున్న తీరు గర్హనీయమన్నారు. మేల్, ఫీమేల్ వంగడాలంటూ ఉచితంగా విత్తనాలు సరఫరా చేసి రైతులను కొన్ని కంపెనీలు మోసం చేస్తున్నాయని, రుక్మాపూర్లో 100 ఎకరాల వరి పంట నష్టం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు నకిలీ విత్తన కంపెనీ ప్రతినిధులపై కేసులు నమోదు చేసి రైతులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ పరిశీలన కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ చైర్మన్ పరమేశ్, బాధిత రైతులు పాల్గొన్నారు.