 ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలి | - | Sakshi
ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలి

Nov 17 2025 10:27 AM | Updated on Nov 17 2025 10:27 AM

మంత్రి పొన్నం

హుస్నాబాద్‌: ప్రజా పాలన ప్రభుత్వంలో అమ లు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా అన్నిట్లో విజయాలు చేకూరాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఆకాంక్షించారు. కార్తీక మాసం పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఎమ్మెల్యే క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో మంత్రి పొన్నం దంపతులు సత్యనారాయణ వ్రతం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పాడి పంటలతో ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకున్నారు. పూజా కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు, కార్యకర్తలు పాల్గొని తీర్ధప్రసాదాలు స్వీకరించారు.

కొమురవెల్లి భక్తజన సంద్రం

కొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): మల్లన్న ఆలయం ఆదివారం భక్తులతో సందడిగా మారిది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో ఆలయ పరిసరాలన్నీ మల్లనామస్మరణతో మారుమోగాయి. స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు పట్నాలు, అర్చన, ఒడిబియ్యం సమర్పించారు. గంగిరేణు చెట్టుకు ముడుపులు కట్టారు. కొండపై ఉన్న రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని బోనం చెల్లించారు. ఆలయఅధికారులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.

