మెడికల్ షాపుల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు
వైద్యుల సూచనలు లేకుండానే విక్రయాలు
టీజీ సేఫ్ తనిఖీల్లో వెలుగులోకి అక్రమాలు
జిల్లాలో ఎనిమిది దుకాణాలకు షోకాజ్్ నోటీసులు
సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల: మెడికల్ షాపుల్లో మందుల విక్రయాల్లో నిబంధనలు తుంగలో తొక్కుతున్నారు. ప్రజారోగ్యం కాపాడే రంగంలో కొందరు కాసుల కోసం కక్కుర్తి పడుతున్నారు. ఇటీవల అబార్షన్ కిట్లు అనుమతి లేకుండానే అమ్మిన వారిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. టీజీ సేఫ్ జరిపిన తనిఖీల్లో జిల్లా కేంద్రం మంచిర్యాలలోని ఆరు, లక్సెట్టిపేటలో రెండు దుకాణాలకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. జిల్లాలో మెడికల్ ఏజెన్సీలు, రిటైల్, హోల్సేల్ షాపులు అన్ని కలిపి సుమారు 600 వరకు ఉంటాయి. రోజూ రూ.లక్షల్లో ఔషధ విక్రయాలు జరుగుతాయి. చాలాచోట్ల అమ్మకాల్లో నిబంధనలు పాటించడం లేదనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. చాలా దుకాణాల్లో అర్హులైన ఫార్మసిస్టులు లేకుండానే ఔషధాల అమ్మకాలు సాగుతున్నాయి. దీంతో కొన్నిసార్లు రోగులకు సరైన మందులు ఇవ్వడంలోనూ తప్పిదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. నిబంధనల ప్రకారం ప్రిస్కిప్షన్ చూసి మందులిస్తే, రికార్డ్లు భద్రపర్చుకోవాలి. షెడ్యూల్ హెచ్, హెచ్1 మందులైన యాంటిహైపర్టెన్సిసివ్, యాంటి బయాటిక్స్, యాంటి ఇన్ఫెక్టెవిస్, ఎరుపు గుర్తు కలిగిన మందులను తప్పనిసరిగా మూడేళ్లపాటు రికార్డులు భద్రపర్చుకోవాలి. రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్టులే దుకాణాలు నడపాలి. ఫార్మసీ డ్రగ్ లైసెన్సింగ్, నిబంధనల మేరకు షాపులు కొనసాగించాలి. 2015లో వచ్చిన ఫార్మసీ ప్రాక్టిస్ రెగ్యులేషన్లోని నిబంధనల ప్రకారం మందుల షాపులు నిర్వహించాలి. చాలాచోట్ల ఎలాంటి వైద్యుల సూచన లేకుండానే విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు.
ఆసుపత్రుల్లో ఓ ధర.. బయట మరో ధర
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనే నిర్వహించే మందుల దుకాణాల్లో ఒక ధర, బయట మెడికల్ షాపుల్లో మరో ధరతో విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. పోటీతత్వంతో చాలా మెడికల్ షాపులు డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. కార్పొరేట్తోపాటు ఫ్రాంచైజీలు, వందలాది షాపులు వెలిశాయి. ఆసుపత్రుల్లో కచ్చితమైన ఎమ్మార్పీతో తీసుకోవడం, వైద్యులు సూచించిన కంపెనీ మందులే వాడాలి. రోగులు తమకు నచ్చిన చోట, తక్కువ ధరతో లభ్యమయ్యే చోటు ప్రైవేటు మెడికల్ షాపులకు వెళ్తున్నారు. దీంతో చాలా చోట్ల వినియోగదారులు సైతం ఆసుపత్రులకు వెళ్లకుండానే నేరుగా మందుల షాపులకు వెళ్లి మందులు కొనుక్కోవడం అలవాటుగా మారింది. కొన్నిసార్లు వైద్యులు సూచించిన పాత ప్రిస్కిప్షన్ను ఏళ్ల తరబడి చూపిస్తూ అవే మందులు వాడుతున్నారు.
‘టీజీ సేఫ్’తో తనిఖీలు ముమ్మరం
టీజీ సేఫ్(తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్)ను రెండు శాఖలను ఒకే గొడుగు కింద తీసుకొచ్చారు. ఔషధ నియంత్రణ శాఖకు పోలీసు, గ్రేహౌండ్స్ విభాగాలకు చెందిన సిబ్బందిని తనిఖీల్లో చేర్చారు. రాష్ట్రంలో ఆహార, మందుల నియంత్రణపై విస్తృతంగా తనిఖీలు మొదలయ్యాయి. జిల్లాలో ఇటీవల ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు. అనుమతి లేకుండా పెయిన్ కిల్ల ర్స్, యాంటిబయాటిక్స్, ఇతర మందులు విక్రయి స్తే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. జిల్లాలో ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడే కాకుండా నిరంతరం తనిఖీలు చేస్తే దుకాణాల నిర్వాహకులను అదుపులో ఉంచినట్లు అవుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చర్యలు
మెడికల్ షాపుల్లో వైద్యుల సూచనలతోనే మందులు విక్రయించాలి. ఇటీవల నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో ఎనిమిది షాపులకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చాం. నిబంధనలు అతిక్రమించి అమ్మకాలు సాగిస్తే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటాం.
– చందన, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, మంచిర్యాల